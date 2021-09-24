莫德納混打BNT？陳時中：未來有相關實驗規劃

國際疫苗短缺，混打疫苗成為解方，而指揮中心指揮官陳時中今（24）日透露，未來首劑接種莫德納、次劑混打BNT的實驗也會列在混打計畫當中。另外，針對自中國返台國人如何安排第二劑接種？陳時中回應，目前還未定調，會在月底與專家討論。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-24 15:34:01
我國目前開放多種疫苗混打選項，不過指揮中心還未進行第一劑接種莫德納、第二劑接種BNT的臨床實驗，對此，陳時中表示，目前進行的實驗主要是針對EUA疫苗後續免疫持續性、不良反應的監測計畫，混打實驗的規劃都是按照目前手上握有的疫苗規劃進行，之所以還沒有是因為BNT近期才剛到貨，「以後其他疫苗進來，都會在我們相關計畫裡面」。
另外針對自中國返台國人規劃接種第二劑疫苗安排，陳時中說明，基本上要打第二劑都會盡量協助，前一波專家會議討論可能重新選擇疫苗，不過月底會再跟專家確認，再安排施打計畫。
指揮中心公告，自17日下午4點至24日下午1點的意願登記統計結果，全國意願登記完成總人數為13,393,488人，其中登記時已完成2劑，無法登記疫苗種類的有3224人，意願登記BNT疫苗總計為3,451,679人。
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