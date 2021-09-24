「3+11」風波未平　陳時中：諾富特與國內疫情爆發無關

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陳時中進一步說明，「3+11」本來是做基礎版，為了一些獨立事件和春節專案才加嚴措施，「但不是說永遠加嚴下去，是要爭取時間檢視相關外站管理，還有回來後相關檢驗情況，希望能夠達到外站零接觸，回來時候能夠檢驗做完整」
陳時中表示，當時都檢視過外站管理報告，且還多觀察了一個月，沒有發生特別情況，所以就宣布放寬為「3+11」，不過為了更安全，所以較原版「3+11」多一次檢測陰性。
「那『3+11』實施後，大家喜歡把跟它跟諾富特連在一起，機組人員染疫14例、家屬12例、諾富特員工7例、3例家屬，再檢驗了1790接觸者等等，都沒有另外陽性個案，在疫調上也沒跟後來相關傳播有連結，後來疫調也沒看到與『3+11』或諾富特有連結，所以基本上我們認為都是獨立事件。」
陳時中表示，對身亡的國人，我們當然非常傷心跟遺憾，「但要硬把這些人跟前面連結在一起，那我覺得要有證據，我們還希望未來疫情不要再擴大，死亡也盡量能夠避免。」
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