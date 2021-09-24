台灣智慧營運塔 議員批一事無成

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長盧秀燕表示，台灣大家都知道101大樓，101就是BOT成功，因為提供的地段很好，將來會賺大錢，所以廠商會願意掏出80億，甚至百億元，總比市政府自己花錢來得好；只要市府提出概念，有一個門戶、智慧和商業性的概念，BOT廠商就會有一個新方向。
議員林祈烽質疑，台灣智慧營運塔已花費5億2000萬元，看到市府的專案報告，到底台灣智慧營運塔是存還是廢？是要延續這個計畫繼續興建？還是要找廠商來BOT進行？還是乾脆廢掉打掉重練？
林祈烽批評，過去10年都已經是夢一場了，BOT的招商期程又要3年，市府信心滿滿都說大家很有興趣、會賺錢，萬一都沒有人要來競標怎麼辦？水湳經貿園區的亮點就從此不見了嗎？
議員陳淑華要求，盧市長好好反省審視盤點投入的經費約5億2千萬元，而在盧秀燕上任市長後就立刻暫停智慧營運中心的履約，要重練所謂的台灣智慧營運塔，整個剩76億元。2年9個月了，進度停擺，「一切歸零」，整個工程遙遙無期，連規劃、招商等都從都發變成經發，定位不明確，還要重新摸索，讓市民質疑市府的行政。
議員何敏誠說，台灣智慧營運塔從胡志強市長時期的台灣塔，到林佳龍的智慧營運中心，但經過10年到現在一事無成，前前後後預算卻也花了五億多，但進度完全是零，明年預算雖然也有編列1億，但恐也是行禮如儀，因為目前盧市府就是定位不明，若繼續下去，在可預見的未來內，也看不到新方向，市民根本無法期待一個地標的誕生，根本是停工市府。
經發局長張峯源說，台灣智慧營運塔未來將採BOT方式進行，首先會對外招商，大家對水湳經貿園區的位址都相當有信心，有大學城、商圈和會展中心，大型百貨公司都會在此落腳，而且很有投資報酬率，經發局對BOT案很有經驗，經過財務的試算，具有很大的誘因，一定會吸引廠商來的。
盧秀燕表示，台北101地上權BOT案是成功模式，市府也研議針對台灣智慧營運塔重新規劃財務朝BOT方向執行，只要有智慧性、商業性，相信就會有誘因吸引廠商參與投資，將可大幅減輕政府負擔、促進台中經濟繁榮。