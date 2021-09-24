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獅子會又傳違規聚餐、沒戴口罩　北市：若屬實將開罰

▲北市某獅子會在8月28日進行會長交接晚宴時，疑似違反防疫規定。北市副市長黃珊珊表示，若屬實將開罰。（圖／台北市政府提供）
▲北市某獅子會在8月28日進行會長交接晚宴時，疑似違反防疫規定。北市副市長黃珊珊表示，若屬實將開罰。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-24 16:56:21｜2021-09-24 16:56:34

今年5月新型肺炎本土疫情爆發時，新北市蘆洲某獅子會因為沒戴口罩唱歌而爆發群聚感染，今（24）日又有民眾投訴，北市某獅子會在8月28日進行會長交接晚宴時，違反防疫規定，逐桌敬酒、拍照且未戴口罩。對此，台北市政府將展開調查，若屬實將開罰。

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北市今日防疫因應記者會上，副市長黃珊珊回應獅子會疑似違反防疫規定表示，在餐飲部分有相關梅花座與隔板的規範，因為客人要用餐，當然不可能要求戴口罩，至於有無違反逐桌敬酒、沒保持社交距離等相關規範，目前市府還要進一步查證，調查後才會處理。

若要開罰，黃珊珊說，以現在《傳染病防治法》規範開罰3000到1萬5000元，但是她也坦言，若客人都保持社交距離，這部分開罰很困難，因為市府很難要求業者去限制客人的行為，而且台北市餐飲規範相關指引是規範場域業者，所以這部分北市會檢討，看看怎樣可執行可落實，不是只為了開罰。

▲9月24日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲9月24日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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