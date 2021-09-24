員警勤餘酒駕自撞命危　偵查隊長、小隊長連坐記過調職

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高市警局林園分局陳姓偵查佐於今天凌晨車返回屏東住處途經屏東縣東港鎮沿海路與東新路口，疑似於東港大橋北往南逆向行駛下橋後自撞安全島，由救護人員到場將陳員送往東港安泰醫院急救，血液酒精濃度委託醫院抽血檢測，酒測值216mg/dl（換算呼氣值1.08 mg/L），現陳員仍在急救中，生命跡象不穩定。昏迷指數3，目前在加護病房觀察中。
經查陳姓偵查佐現年26歲，甫於107年自警專畢業，於110年6月調至林園分局偵查隊服務，亦非酒駕列管對象。經調查發現陳員於清晨2時退勤後，即在分局內與一名小隊長共同飲酒，分局也將針對駐地飲酒部分，從嚴追究責任。林園分局表示，陳員及一同飲酒的小隊長均記一大過外，並改調行政警察，從嚴列管。
至於考監不周的部分，林園分局指出，陳員直屬小隊長記過一次、偵查隊長記過二次並調刑大內勤、偵查隊副隊長記過一次、副分局長及督察組長各申誡二次、查勤區申誡一次、分局長到職未滿4個月自請處分。
林園分局長洪振順表示，陳姓偵查佐平時工作表現不錯，平時同仁也不曾看他飲酒，據了解，陳員目前已婚，還不清楚為這次為何會喝那麼多還酒後上路，現在仍在加護病房觀察中。
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