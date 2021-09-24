男星疫情期間狂瘦6公斤　心情放鬆竟回胖

蕭秉治

周渝民主演的原創劇集《逆局》，打造的宣傳曲。許久沒推出專輯的他也分享近況，提到在疫情期間瘦了6公斤。

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《不留活口》的MV在一處廢墟工廠裡拍攝，打造戲劇《逆局》裡的刑事現場以及「東林監獄」，13位臨演飾演囚犯，對著在透明監獄裡的蕭秉治叫囂，也讓對完嘴的他，心驚驚地說：「雖然是演戲，但他們都滿有氣勢，好像一出來就會被他們圍毆。」而拍攝當天氣溫炎熱，加上是在密不通風又沒冷氣的室內，讓穿著皮衣的蕭秉治才拍沒多久就已汗流浹背，儘管熱到吃不消，但蕭秉治相隔一年多再拍攝個人MV，他心情隔外興奮，甚至前一天還失眠，他說：「因為很久沒拍MV，這又是新專輯的第一支MV，所以很興奮，雖然前一天失眠，但體力充沛。」

▲蕭秉治推出新歌《不留活口》。（圖／相信音樂提供）

這也是疫情之後，蕭秉治的第一個工作，為了拍MV他前一周就開始他的減肥計畫，午餐正常吃，晚餐只吃蔬菜水果，還戒掉最愛吃的速食，成功減重3公斤，正當工作人員誇他瘦身有成，他自爆在疫情期間原本瘦了6公斤，因為當時寫歌壓力大，影響了食欲，後來創作已跟上進度，心情放鬆，不自覺又胖回來，他說：「因為MV的造型服很貼，怕肚子跑出來，才開始減肥，但還沒瘦到回來，所以拍MV時一直縮肚子。」