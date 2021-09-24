無良仲介違法收取買工費　民進黨籲勞動部捍衛移工

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民進黨立委林楚茵向當地媒體表示她先前收到數十封陳情書，內容提及有些仲介在轉換移工時向他們索取上萬元的費用。
林楚茵補充道，因為這類行為尚未在台灣有大量的統計數字，妨礙起訴的有效性和勝訴的可能性，並強調移工通常會因為擔憂可能危及到工作機會而支付這筆額外費用。
立委洪申翰認為一些仲介可能會因為知道移工無法獲取相關文件資訊而更膽大妄為的敲詐移工。他指出這些仲介通常會對潛在雇主隱瞞此事。
相對於現實而論，移工應該要有獲取相關文件的管道，其中包括就業許可證和證明他們已不再受雇於前任雇主等資料。遺憾的是，這些表格目前無法由移工自己下載。
對此，立委賴品妤大力推薦透過創建一個多語言平台，簡化移工的轉職程序，並讓他們更清楚瞭解自己的權利。他表示，該平台應附上移工所需文件的規定和下載連結。
根據就業服務法的私立就業服務機構收費項目及金額標準，仲介每月僅能向每位移工收取新台幣1500元至1800元的服務費。
據報導，在這樣的情況下，勞動部預計於明年設置新系統讓移工更方便獲取相關文件。而若移工需要付不合理的費用，勞動部也表示可以撥打1955反應此問題。
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