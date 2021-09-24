編28億預算買疫苗挨批 柯文哲酸回：可改「前瞻性預算」
因應新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，北市府擬編列28億買第3劑疫苗，但市議員苗博雅質疑即使給錢也買不到疫苗，恐淪為政治操作、炒議題，中央主計處長鄭瑞成也直言「沒這個詞」。台北市長柯文哲今（24）日回應表示，若不喜歡預防性預算這個名稱，可以改成「前瞻性預算」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-24 17:19:36
北市今日防疫因應記者會上，柯文哲表示，今天如果中央政府疫苗購買足夠，大家有疫苗打，根本不會有這件事，北市府也是請醫界專門人員組委員會討論，要不要準備，北市是依照專家意見，覺得還是準備好第三劑，是萬一有變種病毒，沒有疫苗，先做準備。
柯文哲反酸說，如果對這種「預防性」預算這名詞覺得不愉快，「我可以改成前瞻性預算，看這樣大家會不會比較喜歡。」
北市副市長蔡炳坤表示，將成立疫苗採購工作小組，主要工作是了解全球疫苗供應市場以及接種情況，也會全盤掌握變種病毒相關資訊全盤掌握，也會持續與合格藥商、代理商討論疫苗採購的相關前置整備，最後則是會和中央研商疫苗採購流程和接種規劃。
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