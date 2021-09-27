變種病毒讓兒童病的更重？專家分析數據推翻不實資訊

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國佛羅里達聖彼得堡的約翰．霍普金斯奧爾兒童醫院 (Johns Hopkins All Children’s Hospital) 兒童感染科醫生Juan Dumois表示Delta病毒的傳播能力更容易使它對兒童構成更大的風險，所以她強調在學校戴口罩和讓能接種疫苗的人們快速接種的必要性。
根據美國兒科學會和兒童醫院協會(American Academy of Pediatrics and Children’s Hospital Association) 的數據所示，本月初美國兒童每週感染率超過了25萬，遠超越了冬季時的高峰。自COVID-19疫情開始以來，美國有500多萬兒童染疫。
根據世界衛生組織所述，Delta變種病毒已在180多個國家蔓延。在其他許多國家，激增的感染病例也意味著兒童和青少年住院人數的增加。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）也顯示，在美國，8月底到9月初間，每10萬名兒童中僅有不到兩位因COVID-19而需住院；這與去年冬季高峰值相似。然而，因為嚴重疾病而住院的兒童比例並沒有明顯變化。
光是從數字上來看會讓人覺得兒童因為Delta變種病毒而病的更重，但專家解釋情況並非如此。大多數受感染的孩子有輕微感染症狀，有些甚至沒有症狀，不需要住院治療。
COVID-19疫苗持續為大家提供對抗Delta病毒的保護力。美國疾病管制暨預防中心數據顯示，在12歲(含)以上的兒童中 — 也就是能夠接種疫苗的人，尚未接種疫苗者每週住院率比有接種疫苗者高10倍。
更多新聞請看The China Post