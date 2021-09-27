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變種病毒讓兒童病的更重？專家分析數據推翻不實資訊

▲美國專家曝Delta變種病毒不會讓兒童病的更重。(圖/取自美聯社)
▲美國專家曝Delta變種病毒不會讓兒童病的更重。(圖/取自美聯社)

The China Post/綜合報導

2021-09-27 03:00:00

根據The China Post報導，Delta變種病毒對孩子更有害嗎？

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專家的答案是否定的；儘管Delta病毒因為傳染力較強，導致兒童感染率近激增，專家點出目前尚未有強而有力的證據證實相對於更早期的病毒比起來，它會使兒童和青少年生更重的病。

美國佛羅里達聖彼得堡的約翰．霍普金斯奧爾兒童醫院 (Johns Hopkins All Children’s Hospital) 兒童感染科醫生Juan Dumois表示Delta病毒的傳播能力更容易使它對兒童構成更大的風險，所以她強調在學校戴口罩和讓能接種疫苗的人們快速接種的必要性。

根據美國兒科學會和兒童醫院協會(American Academy of Pediatrics and Children’s Hospital Association) 的數據所示，本月初美國兒童每週感染率超過了25萬，遠超越了冬季時的高峰。自COVID-19疫情開始以來，美國有500多萬兒童染疫。

根據世界衛生組織所述，Delta變種病毒已在180多個國家蔓延。在其他許多國家，激增的感染病例也意味著兒童和青少年住院人數的增加。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也顯示，在美國，8月底到9月初間，每10萬名兒童中僅有不到兩位因COVID-19而需住院；這與去年冬季高峰值相似。然而，因為嚴重疾病而住院的兒童比例並沒有明顯變化。

光是從數字上來看會讓人覺得兒童因為Delta變種病毒而病的更重，但專家解釋情況並非如此。大多數受感染的孩子有輕微感染症狀，有些甚至沒有症狀，不需要住院治療。

COVID-19疫苗持續為大家提供對抗Delta病毒的保護力。美國疾病管制暨預防中心數據顯示，在12歲(含)以上的兒童中 — 也就是能夠接種疫苗的人，尚未接種疫苗者每週住院率比有接種疫苗者高10倍。


更多新聞請看The China Post

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