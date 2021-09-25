阿Ken親自教學「眼交」方法　狂撩女星：不讓妳睡

Lara梁心頤近日推出新專輯《來者何人{}》，單身許久的她，決定要踏出33歲舒適圈，受到好友大飛提議，幫Lara舉辦交友直播「30後單身貴族交友會」。參加交友會對象有阿Ken、ECHO 李昶俊。除了媒人大飛外，Lara也邀請姊妹淘貝貝林采欣來幫忙當鑑定團。沒料到第一個候選人竟然是已有女友的海產上線聯誼，直播中途張傑也忍不住亂入爆料。

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ECHO李昶俊、林健輝使出渾身解術秀個人才藝，ECHO大秀嘴巴功力，以BEATBOX撩妹，多年好友兼製作人張傑亂入喊：「怎麼沒讓製作人選？我都把我第一次處女直播秀給你耶！不要利用完我就丟掉。」還透露Lara喜歡愛搞笑的頹廢藝術男。冷笑話亂入後慘Lara直接打槍「我跟你就是聊不下去 」讓張傑自己退出直播房間。

▲好友幫Lara梁心頤（左上）舉辦交友會，希望她能脫單。（圖／新湃傳媒提供）

多年節目上好友阿Ken也加入此交友會，讓Lara又驚又喜，一直都欣賞阿Ken覺得他跟螢幕形象不同，阿Ken爆笑秀肌肉直播健身、搞笑唐老鴨BEATBOX，讓Lara笑到合不攏嘴。對於聲稱有嗜睡症的Lara，阿Ken說：「你來我家，我有信心不讓妳睡！」阿Ken也分享如何看見靈魂伴侶的方法，並邀請大家一起「群體眼交」，逗得Lara害羞又心花怒放。