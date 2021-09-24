電價確定「連七凍」！維持平均電價 每度2.6253元
經濟部23日召開電價審議會，審議2021年下半年的電價，最終考量國內疫情對商業造成的嚴重影響，因此決議下半年電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，但會在10月時推出「時間電價自由選擇方案」；台電公司今（24）日表示，這是「雙贏政策」，若用電量不變，全年電費不增反減。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-24 17:37:59
經濟部表示，隨著再生能源發展，已解決白天的尖峰需求，但剩下夜間尖峰也要有因應對策，因此，台電公司將於今年10月推出「時間電價自由選擇方案」。經濟部說明，假如夏月尖峰電價時間，除了原本的白天10:00~12:00、13:00~17:00，這次還新增夜尖峰16:00-22:00時段，讓用戶自由選用，將試辦1年，並搭配用戶電費保護，正式實施前會再經過電價審議會決議。
另外，針對氣候變遷造成5月高溫的現象，經濟部表示，台電也規劃高壓用戶(約2.5萬戶)，提前從5月16日起納入夏月電價，因夏月時間拉長半個月，非夏月電價則先調降，後續台電會再進行宣導，並根據溝通結果提出具體方案，送今年底電價審議會進行討論。
經濟部也說明，下半年國際油價上漲，燃料成本增加，但考量疫情對商業造成的嚴重影響，為照顧民生、穩定物價，決議下半年電價不調整，維持平均電價每度2.6253元。
台電公司指出，由於全年平均電價還是不變，等同非夏月時段電價將會調降，對民眾或對廠商都是「雙贏政策」，若廠商調整生產排程，把生產排程排在非夏月期間，若整體用電量不變，全年電費不增反減。