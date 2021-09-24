網紅「四叉貓」自費找禾馨驗抗體 北市傾向罰診所5萬元
網紅「四叉貓」在接種國產高端疫苗後，到台北市禾馨診所自費驗抗體，由於未經衛生局核准，引發風波。台北市衛生局長黃世傑今（24）日表示禾馨診所因第一次違法，當時的立意良好，加上中央規定也不明確，傾向以違反醫療法最低標準裁罰禾馨5萬元。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-24 17:43:15｜2021-09-24 17:46:14
北市今日下午防疫記者會上，黃世傑答覆媒體詢問表示，衛生局9月17日到診所稽查，今天收到診所書面陳述意見書，今天也收到中央新聞稿該診所明確是違反《醫療法》第21、22條，要執行自費檢驗以及收費，需要地方衛生局核可，但顯然診所在核可前就做執行、收費，按照相關法令可罰5萬到25萬，至於是否違反《傳染病防治法》則需要中央函釋。
黃世傑呼籲，一旦中央公布民眾自費檢驗抗體的指引與具體規範，有意願且符合資格的醫事機構，可提出申請，衛生局將加速審查讓醫事機構可合法為民眾提供服務，但在沒有獲得衛生局許可前，醫師機構還不能為民眾自費檢驗抗體，民眾也不要申請檢驗，避免該機構違反中央的規定。
媒體追問罰禾馨多少錢？黃世傑表示，下禮拜就會把裁罰書出去，原則上禾馨診所也是第一次，且立意也是良好，加上中央規定一直都不是很明確，但禾馨診所很明確違反《醫療法》21、22條，傾向於最低罰5萬。
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