鴻海子公司女員工唾液PCR確診 郭辦：快篩機EUA審核中
日前發生鴻海子公司女員工，經創辦人郭台銘推廣的唾液PCR檢測後確診，但由於唾液PCR尚未通過食藥署的審核，引來食藥署關注。為此，郭台銘辦公室今（24）日代富佳生技轉發相關說明，表示唾液PCR快篩機目前已經向食藥署申請EUA程序進行審核中。而本日疫情指揮中心公告本土確診案例者，則為參與產品開發的研發工程師，目前該工程師沒有明顯症狀，據政府公告Ct值約36。
記者許家禎/台北報導
2021-09-24 17:50:04
郭台銘辦公室代富佳生技轉發相關說明，表示富佳生技因為保護員工健康，於疫情期間，免費提供唾液PCR快篩機給員工試用，案者日前因為有輕微感冒症狀，公司提供快篩機給該名員工回家自行檢測，該員工在中秋連假最後一日連續測到陽性結果，隔天公司為求謹慎，請她在進工作場所前再次進行一次快篩機測試，仍然得到陽性結果，因此立即安排至醫院進行PCR 採檢，於今日被指揮中心公告確診。
而為避免染疫，富佳生技在此名染疫工程師唾液PCR快篩得到陽性結果後，已同步啟動內部疫調，把相關6位的接觸者進行隔離檢疫，後續將配合政府依照防疫規定辦理。
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