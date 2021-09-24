獲頒智慧城市卓越貢獻獎 陳其邁：驅動核心在以人為本
高雄市長陳其邁今（24）日北上出席「財訊智慧城市新經濟力論壇」並獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理獎項殊榮，陳其邁代表市民感謝主辦單位的肯定，並表示，推動智慧應用服務最重要的驅動核心在於建立以人為本的城市，市民有問題困難，馬上就要有解決方案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-24 18:05:24
陳其邁認為，與防疫作為同樣道理，應用服務就是解決人民生活上的困難需求，並將它產業化，如何幫助找到商業模式或是服務模式，這才是推動5G AIoT新創園區最重要的核心理念，讓智慧應用服務可以落實到我們的生活以及產業。
陳其邁也歡迎企業投資高雄，他有信心提供最好的資源，包括租金的減免、OPEN DATA與公私協作，高雄市政府一定會扮演助攻的角色，協調部會及各局處單位，甚至是民間企業，整合各方資源，包括連接到東南亞新南向國家，或是高雄原來的傳統產業的智慧製造，抑或是跨領域的整合，高雄絕對是發展5G AIoT應用服務最好的地方，也是最好的幫手。
研考會表示，2022智慧城市論壇暨展覽將於高雄舉辦，亞洲新灣區將吸納5G XR的垂直應用服務、智慧交通、車聯網、雲端資訊管理與智慧港灣管理等各應用領域的頂尖廠商，成為台灣最完整的5G AIoT實驗場域及各類型智慧城市應用迎向國際的新門戶，歡迎創新團隊落地投資高雄，共同打造智慧科技城市。