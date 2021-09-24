言承旭崩潰痛哭為了誰？扯出情纏17年的林志玲

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妳好嗎？沒有妳我什麼都不好。」

▲言承旭演唱《偶然》崩潰落淚。（圖／翻攝《披荊斬棘的哥哥》微博）

事後主持人爆料言承旭在彩排時就哭了很多次，被問到落淚原因，他僅表示是將情感帶入到了徐志摩的故事中，因此遭主持人吐槽：「不是你自己的故事嗎？」言承旭難得出現慌亂反應，讓網友不禁聯想到當年他與林志玲的舊情，因此紛紛留言表示，看言承旭唱這首歌的時候，就想到他與林志玲的感情，「很不圓滿的愛情，卻刻骨銘心」、「他與林志玲，始終覺得意難平」。

▲言承旭被主持人爆料在彩排時也多次潸然淚下。（圖／翻攝《披荊斬棘的哥哥》微博）

當年言承旭與林志玲情纏17年，兩人的緋聞從沒斷過，2017年時還在馬來西亞被目擊一起上健身房，之後卻沒了下文。再後來，林志玲談及感情問題，只回應目前單身，斷開了與言承旭的緋聞，同年年底林志玲遇上了AKIRA，兩人相識相戀，交往半年就決定廝守終身，等同讓一直無法勇敢面對感情的言承旭，徹底澆了一頭冷水，2人的緋聞也就此終結。