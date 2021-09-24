謝忻回顧爆胎驚魂夜　警示後車動作遭譏像「七月半招魂」

藝人謝忻雖然曾陷不倫戀，不過她藉由走訪各地做愛心、到咖啡廳打工學習知識或是重拾教職當起音樂老師，近期也

積極參與節目錄影，經營個人直播、業配，

樂觀、正面的形象讓她順利重返演藝圈。謝忻

前陣子開車時突然遇到爆胎意外，由於她對汽車基本保養不甚瞭解，只能心急等候道路救援，當時

日前還在節目《地球黃金線 網路版》上，被主持人哈孝遠評為高速公路上的「無知婦女」

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▲謝忻 前陣子開車時突然遇到爆胎意外 。（圖／謝忻臉書）

× ▲謝忻 前陣子開車時突然遇到爆胎意外 。（圖／謝忻臉書）

謝忻當時對自己愛車的緊急工具、三角警示牌收納位置完全不清楚，被主持人哈孝遠評為高速公路上的「無知婦女」，她還向哈孝遠和汽車達人雷尼，示範當時在路肩穿著反光背心，邊跳邊揮手，警示後方來車的誇張動作，但在夜色漆黑的深夜，穿著反光背心的謝忻看起來特別嚇人，導致沒有車輛敢停下來，加上當天正逢鬼月期間，讓她直接被笑虧像在招魂。

▲謝忻（右）示範爆胎當天的情況，讓雷尼（左）及哈孝遠（中）十分傻眼。（圖／TVBS提供）

× ▲謝忻（右）示範爆胎當天的情況，讓雷尼（左）及哈孝遠（中）十分傻眼。（圖／TVBS提供）

謝忻在節目中親自駕駛當初爆胎的那輛愛車，同時學習換輪胎的步驟與技巧，而哈孝遠一看到她的後車廂內竟空蕩蕩時，驚訝直呼：「不可能，怎麼可能這麼乾淨！」當鏡頭一帶到車內，才發現謝忻原本放在後車廂內的各式雜物，早就被她全部挪到車內。