COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

謝忻回顧爆胎驚魂夜　警示後車動作遭譏像「七月半招魂」

▲謝忻警示後車動作遭譏像七月半招魂。（圖／TVBS提供）
▲謝忻警示後車動作遭譏像七月半招魂。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-24 22:00:00

藝人謝忻雖然曾陷不倫戀，不過她藉由走訪各地做愛心、到咖啡廳打工學習知識或是重拾教職當起音樂老師，近期也積極參與節目錄影，經營個人直播、業配，樂觀、正面的形象讓她順利重返演藝圈。謝忻前陣子開車時突然遇到爆胎意外，由於她對汽車基本保養不甚瞭解，只能心急等候道路救援，當時警示來車的動作遭譏像「七月半招魂」，她日前還在節目《地球黃金線 網路版》上，被主持人哈孝遠評為高速公路上的「無知婦女」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝忻樂觀、正面的負面形象，順利重返演藝圈。（圖／謝忻IG）
▲謝忻前陣子開車時突然遇到爆胎意外。（圖／謝忻臉書）
謝忻當時對自己愛車的緊急工具、三角警示牌收納位置完全不清楚，被主持人哈孝遠評為高速公路上的「無知婦女」，她還向哈孝遠和汽車達人雷尼，示範當時在路肩穿著反光背心，邊跳邊揮手，警示後方來車的誇張動作，但在夜色漆黑的深夜，穿著反光背心的謝忻看起來特別嚇人，導致沒有車輛敢停下來，加上當天正逢鬼月期間，讓她直接被笑虧像在招魂。

▲謝忻（右）示範爆胎當天的情況，讓雷尼（左）及哈孝遠（中）十分傻眼。（圖／TVBS提供）
▲謝忻（右）示範爆胎當天的情況，讓雷尼（左）及哈孝遠（中）十分傻眼。（圖／TVBS提供）
謝忻在節目中親自駕駛當初爆胎的那輛愛車，同時學習換輪胎的步驟與技巧，而哈孝遠一看到她的後車廂內竟空蕩蕩時，驚訝直呼：「不可能，怎麼可能這麼乾淨！」當鏡頭一帶到車內，才發現謝忻原本放在後車廂內的各式雜物，早就被她全部挪到車內。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀