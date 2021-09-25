今日來講股／恆大影響全球股市？第二雷曼？分析師來解析

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謝晨彥表示，北京當局為了抑制過熱的房市，去（2020）年針對開發商融資設了「三條紅線」政策，當然對地產商影響很大，對推案量大的恆大更是首當其衝，「算算中國大陸前五大國有銀行，房地產客戶貸款違約的情況就超過4千億人民幣」顯見房地產開發商受到的衝擊有多大。
此外，地產商發的高收益債違約金額，到今（2021）年為止已經達62億美金，「所以你說不會對全球產生影響嗎？」且這些高收益債券或亞洲高收益債券，不是只有中國大陸的人在投資，全世界包括歐美都有，再加上中國恆大跟恆大物業都是國際指數裡面的成分股，過去一年跌幅達九成，房地產龍頭倒了，其他地產商也好不到哪去，連帶連金融機構收不到帳，金融市場也跟著下跌。
雖然恆大近日對外表示，將支付債券利息，全球股市也跟著回穩，但謝晨彥提醒，「到底是啞彈，還是未爆彈」大家可以再稍微謹慎小心一點，因為過去雷曼兄弟事件剛開始發生時，大家也只認為「不過是一個避險基金倒」，但後來的骨牌效應、一連串風暴最終釀成全球金融危機。
但謝晨彥強調，雖然前有雷曼兄弟事件警惕，但他也預期恆大事件不會像雷曼兄弟一樣嚴重。原因是恆大在中國大陸共產主義的資本市場裡，或許北京當局願意出手解決，「若以『他們』的手段來處理，相對衝擊應該比較小」。
至於投資人要如何因應？謝晨彥說得檢視自己手上的高收益債或亞洲高收益債券，觀察其投資在中國大陸房地產的比重有多少，如果比重較重就要想辦法避險。而恆大對台股的影響？謝晨彥表示，雖然外資因為這件事情賣超，但近期晶圓雙雄或是金融股都有反彈的表現，代表基本面還是很好，再加上這幾年的兩岸政策，反而讓台股有個防火牆，受到的衝擊比較小。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。