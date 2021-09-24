為2021台中購物節熱身 APP會員早鳥搶先抽大獎

邁入第三屆的台中購物節，即將於10月10日登場，連續2個月拼經濟。台中市府經發局為購物節暖身，今天起先辦台中購物節App早鳥活動，25日起到10月9日，凡安裝、更新、登入台中購物節APP，即可參加早鳥抽獎，除有iPhone 12、吹風機、任天堂等獎品，再加碼300份谷關商圈千元消費券，年底前都可在谷關商圈會員店家使用。





我是廣告 請繼續往下閱讀

「放大振興券效益，直接將好康回饋給市民。」經發局長張峯源表示，台中購物節去年下載人數有35萬人次，對市府而言會員數已相當多，今年截至昨天為止是39萬人下載APP在線上，成績非常好，曾經有40多天高居類似網站前茅。





台中購物節10月10日將正式開始，為刺激消費振興台中市經濟，市長盧秀燕於宣布台中市加值計畫，配合國慶日登場的第3屆台中購物節，祭出天天抽5000元、周周抽10萬元、月月抽百萬現金。「壓軸千萬好宅！」經發局強調，加碼獎項總額逾3億元，市府推出抽現金加千萬好宅的加碼方案，就是要讓商家、民眾都受惠。





中央振興券10月8日正式領用，台中購物節將於10月10日登場，振興券台中最好花，民眾只要在台中消費，並在台中購物節App登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾須掃取店家設置的優惠店家QR-code條碼，保留店家開立收據即可參加抽獎。





經發局表示，迎接即將到來的購物節，特別舉辦台中購物節App早鳥活動暖身，邀請之前已加入會員的民眾回娘家及首次參加活動的民眾加入會員。只要在早鳥活動結束前，安裝、更新、登入台中購物節App，可獲得抽獎券，享有企業贊助「日日抽」好禮。





內容包含企業熱情贊助歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒鮮奶太陽餅禮盒、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、防彈咖啡包、橙長鈣片等，更有「特別獎」包含iPhone 12 Pro Max 128G、Dyson supersonic 吹風機、任天堂Nintendo Switch 藍紅雙遊戲組等多項獎品。



