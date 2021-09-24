健保總額協商定案　明年度總額突破8千億

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衛福部表示，隨著我國人口老化、慢性病增加及新醫療科技發展，醫療需求及醫療費用不斷成長，再加上新冠疫情衝擊，對健保會委員而言，本次協商難度更勝以往。
雖醫院總額未獲共識，但衛福部表示，雙方對於持續引進新醫療科技、治療罕見疾病及血友病藥費、提升偏遠地區服務等減少民眾自費及擴大弱勢照護項目，均有共識。此外，雙方也支持「健保總額中長期改革計畫」，增編「住院整合照護計畫」，不過考量執行上尚有成本估算、人力整備、照護公平性等問題，建議先編列專款試辦，等計畫完善後再全面落實推動。
另外，同意增編「精神科病人出院後急性後期照護服務試辦計畫」，其中協商項目，如病房費、護理費計算方式及各層級醫院特定服務的保障等，付費者考量111年度健保財務吃緊，與醫院期待仍有相當之落差，最終以兩案併陳送衛福部決定。
在西醫基層總額，雙方對於持續引進新醫療科技、提升國人視力照護品質、擴大論質計酬方案等項目均有共識，也支持配合「健保總額中長期改革計畫」，增編「代謝症候群防治計畫」，預防及減少罹患慢性病。付費者代表考量健保財務困難，對於醫界代表希望就既有項目，如家庭醫師整合性照護計畫、藥品及特材給付規定改變等增編額度未有共識。