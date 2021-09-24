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健保總額協商定案　明年度總額突破8千億

▲健保會今（24）日表示，「111年度全民健康保險醫療給付費用總額」協商工作已完成。（示意圖／取自 pixabay ）
▲健保會今（24）日表示，「111年度全民健康保險醫療給付費用總額」協商工作已完成。（示意圖／取自 pixabay ）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-24 18:48:35

健保會今（24）日表示，「111年度全民健康保險醫療給付費用總額」協商工作已完成，付費者代表方案為8,037.4億元，而醫界代表方案為8,167.2億元，依據衛福部8月11日交付健保會有關行政院核定之111年度健保總額範圍的1.272%至4.4%，明（2021）年度健保總額定突破8千億元。

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健保會表示，「111年度全民健康保險醫療給付費用總額」協商經歷16小時完成，將以兩案併陳方式，報請衛福部核定，而就整體總額而言，111年度健保總額，不論以付費者代表方案的8,037.4億元或是醫界代表方案的8,167.2億元計算，都將突破8千億大關。

衛福部表示，隨著我國人口老化、慢性病增加及新醫療科技發展，醫療需求及醫療費用不斷成長，再加上新冠疫情衝擊，對健保會委員而言，本次協商難度更勝以往。

雖醫院總額未獲共識，但衛福部表示，雙方對於持續引進新醫療科技、治療罕見疾病及血友病藥費、提升偏遠地區服務等減少民眾自費及擴大弱勢照護項目，均有共識。此外，雙方也支持「健保總額中長期改革計畫」，增編「住院整合照護計畫」，不過考量執行上尚有成本估算、人力整備、照護公平性等問題，建議先編列專款試辦，等計畫完善後再全面落實推動。

另外，同意增編「精神科病人出院後急性後期照護服務試辦計畫」，其中協商項目，如病房費、護理費計算方式及各層級醫院特定服務的保障等，付費者考量111年度健保財務吃緊，與醫院期待仍有相當之落差，最終以兩案併陳送衛福部決定。

在西醫基層總額，雙方對於持續引進新醫療科技、提升國人視力照護品質、擴大論質計酬方案等項目均有共識，也支持配合「健保總額中長期改革計畫」，增編「代謝症候群防治計畫」，預防及減少罹患慢性病。付費者代表考量健保財務困難，對於醫界代表希望就既有項目，如家庭醫師整合性照護計畫、藥品及特材給付規定改變等增編額度未有共識。

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