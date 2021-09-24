抓緊五倍券商機！百貨摩拳擦掌　3千變5千、5千變8千

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新光三越將於10/8（五）至10/24（日）推出五倍券大回饋，一次梭哈手上五倍券獨享雙重送：第一重、實體／數位綁定五倍券單筆滿3,000元送2,000元指定服飾、skm online、超市商品抵用金，正值秋冬流行服飾8折起，採購服飾最划算。24小時雲端Shopping Mall十萬件百貨流行商品，隨時隨地想逛就逛；吃的、用的最夯民生消費品，消費者將可於新光三越實體超市或線上雲端超市輕鬆抵用。
第二重、實體五倍券單筆滿5,000元送500，數位五倍券再加贈500元，現賺千元電子抵用金，讓五倍券直接放大享有8,000元超高回饋。新光三越會員不只如此，還可參加翻倍抽，最高抽中5萬元電子贈品禮券，五倍券立馬變10倍。
微風則銜接週年慶祭出五倍券「放大七倍」優惠活動，只要在微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5,000元振興5倍券參加7倍返還活動，就可獲得微風積點禮遇會員點數60000點(等同購物金6,000元)，同時即可兌換專屬五倍券來店禮乙份，價值超過1,000元，等於用5,000元得到7,000元，還有會員專屬點數5倍回饋、滿千元送點數等。
微風指出，活動時間於微風五館10/12(二)-10/25(一)憑微風積點禮遇會員資格，使用電子/紙本5倍券單筆消費滿2,000元以上，即可獲得抽獎機會，有機會把GEORG JENSEN萬元行李箱帶回家，活動期間微風積點禮遇會員憑振興5倍券消費還享點數5倍送，若於各館交易並首次使用Breeze Pay完成購物，單筆消費滿1,000元回饋1000點，滿2,000元回饋2000點，單筆消費金額回饋可累贈，每會員最多可以獲得5份回饋。
另外在10/12(二)-11/25(四)憑微風積點禮會員資格，以BreezePay單筆消費滿5,000元以上即獲抽獎資格，將週週抽出iPhone13送給消費者，共抽出7台。要讓消費者手中的五倍券效益更加乘，同時館內也推出多款五倍折扣商品，以及餐飲優惠活動，同時疫情期間防疫措施不能少，微風各館仍會持續宣導1.5M維持社交距離，進行館內消毒、測量體溫、實名制，提供消費者安心、安全的購物用餐環境。
Global Mall則自10月7日至31日推出使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元即加贈iMall點數30倍，亦即消費滿1,000元通常為累積10點(100元累積1點)，額外再加贈300點，共可獲贈310點。
同時再搭配週年慶、聯名卡回饋，iMall會員使用振興五倍券5,000元，除了可享週年慶加碼回饋全館累計消費滿3,000元送300元限量電子商品禮券、刷GMpay綁定Global Mall聯名卡不僅滿2,000送100元電子商品禮券，還能享5%刷卡金，因此使用振興五倍券5,000元消費，最高可回饋價值1,100元、回饋率上看22%，更甚於去年振興三倍券之回饋。