遭愛妻爆「私改保險受益人」　小亮哥親吐背後原因

小亮哥與林姿佑結婚多年，感情依舊非常甜蜜，是演藝圈的模範夫妻檔，不過近來卻傳出婚姻陷入「信任危機」，2人日前帶著小兒子王瀚謙上節目《聽媽媽的話》時，林姿佑先是自爆曾隱瞞老公，將其價值12萬元的金飾偷偷典當，小亮哥聽到後當場落淚：「我們家有窮成這樣嗎？」隨後也透露日前將保險受益人的名字改成2個孩子，同時解釋背後原因。

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小亮哥夫妻從相識、相戀到結婚，已經攜手走過30個年頭，沒想到最熟悉的枕邊人，竟藏有許多難以啟齒的祕密，林姿佑就自爆因前陣子金價高漲，她私自將小亮哥的4到5條黃金手鍊、數枚金戒指偷偷典當，一共變現將近12萬元，在未告知的情況下，將變賣的現金帶全家人一起吃喝玩樂。

此話一出，小亮哥瞬間錯愕，眼淚更不自覺落下：「我們家有窮到要賣金飾嗎？」林姿佑得意地表示自己是在幫老公理財，因為那些金飾都用不到，所以就拿來換成家人間的珍貴回憶，認為這樣比放在保險箱裡還要實際，而一旁的主持人小禎接著補槍，開玩笑地問小亮哥：「有沒有很想把老婆也當掉？」

▲老婆爆料自己曾隱瞞老公典當12萬元金飾，小亮哥當場落淚。（圖／年代提供）

隨後就換小亮哥對林姿佑告解，坦言沒和老婆商量就把保險單的受益人改成2個孩子：「手邊剛好有2個壽險，一個小孩一個，到時辦後事就不用操心錢的問題。」林姿佑接著就控訴老公時常為了捧場，向朋友買一堆保險，卻對保單的內容渾然不知，如今又沒事先告知就把受益人改掉，激動直呼：「到底把妻子放在哪裡？」王瀚謙趕緊上前緩頰：「受益人是我，錢就會到我這兒，我的就是妳（林姿佑）的！」