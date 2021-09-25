疫情趨緩邊境管制鬆綁　部分外籍配偶子女仍無法入境

《四方報》報導，因應國內疫情趨緩，指揮中心日前宣布於13日起開放外籍配偶及其未成年子女可於邊境嚴管期間申請依親、探親等簽證入境，對陸港澳籍的外籍配偶也一體適用。不過，陸籍配偶的「前婚生子女」卻仍未被納入，全國有10位「小明」尚無法入境。對此，陸委會於23日例行記者會上表示，將滾動調整邊境管制措施，朝一致性方向處理。
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不過，媒體報導指出這項邊境鬆綁措施不包含外籍配偶的婚前子女，導致約10名俗稱「小明」的陸籍配偶婚前子女因沒有居留證無法返國，目前仍滯留中國大陸，與在台家人分隔，也無法趕上學校開學。
陸委會於23日例行記者會上證實此事為真，副主任委員李麗珍回應指出，持居留證之國人的外籍、陸港澳籍配偶和未成年子女，可以經過教育部的許可申請入境，但坦言此次調整措施的確沒有包括外籍及陸港澳籍配偶的前婚生子女。指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，陸籍配偶前段婚姻所生的子女是「前夫的小孩」，並非國人的配偶也不是國人的子女，因此仍舊不在此次範圍。
不過，李麗珍強調目前邊境管制措施「對於境外的外籍人士都是一致性的」，未來也會視整個國內外疫情的發展趨勢，滾動調整邊境管制措施，朝一致性方向處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。