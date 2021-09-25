外交智庫：德新政府將面臨前所未有外交挑戰

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不過，艾希布魯克批評，梅克爾擅長處理危機卻缺乏遠見，德國社會在她任內並沒有比較關心自己在國際舞台扮演的角色。不論是俄國出兵佔領烏克蘭、中國強勢崛起、國際社會團結對抗氣候變遷，大眾普遍認為外交議題不切身，候選人在這次選戰幾乎沒有著墨，梅克爾的國際形象和國內民眾的感受之間有相當落差。
她舉阿富汗為例說，德國在國際上一再強調自己從獨裁歷史學到教訓，因此盡力協助阿富汗建立民主體制和公民社會。但現在塔利班掌權，才發現連撤離與德國合作的阿富汗人都遇到困難，不僅動作太慢，人力和資源也不足，政府過去顯然沒有成功說服選民在國防和外交投入更多資源。
另一個例子是支持率6%的左派黨（Die Linke）有機會在這次大選跨過5%門檻進入國會，並在聯合政府扮演關鍵少數。這個承繼東德共黨、尤其在東部活躍的左翼政黨，堅持德國退出北大西洋公約組織（NATO）。
艾希布魯克說，這樣的黨能在德國存在，證明許多德國人認為德國可以不用在國際上負任何責任，如果執政，後果將不堪想像。
德國最重要的盟邦是美國，艾希布魯克說，美國對德國的期待其實很高，從拜登總統在北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）爭議對德國讓步來看，他顯然打算專心處理中國和印太，期待德國在歐洲更主動和積極。
按慣例，德國聯邦議院（Bundestag）26日選舉後，得票率最高的政黨將邀請其它小黨進行聯合政府談判，談判期間由現任總理領導看守政府，等待新政府在年底或明年初上台。
不論執政聯盟未來由哪些政黨組成，艾希布魯克認為德國政壇在外交上其實還沒準備好，預期新政府將面臨前所未見的外交挑戰。（編輯：周永捷）1100924