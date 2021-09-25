台申請入CPTPP　星智庫學者：符合技術性要求不難

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分析中國申請加入的時機，新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深訪問研究員梅農（Jayant Menon）接受中央社記者訪問時表示，中國選在美國、英國及澳洲宣布成立AUKUS戰略夥伴關係的隔天申請加入CPTPP，顯示動機可能不是只有關於貿易或區域合作的利益。
他指出，「所有貿易協定都涉及地緣政治的面向，特別像是CPTPP這樣的『超大型區域貿易協定』」。中國申請加入的時間點確實「可疑」；儘管如此，一旦中國順利加入，不論最初動機為何，還是可能為中國帶來實用的經濟改革。
梅農表示，任何想要加入CPTPP的國家都需要跨越至少2道關卡。第一，必須獲得所有成員國的支持，因為任何一個成員都擁有否決權；第二，是否有能力遵守協定的技術性要求。
他認為，中國在這些關卡恐遇到阻礙，澳洲、日本、加拿大目前都與中國有貿易糾紛，外界對於中國是否能遵守CPTPP有關勞工權利、資料自由流通、政府採購規定、國有企業補助的嚴格規定，也有疑慮。
有鑒於中國公開反對台灣申請加入CPTPP，梅農指出，北京可能會企圖施壓其他CPTPP成員國反對台灣加入；但中國能否成功施壓、阻止台灣加入，仍有待觀察。
另一方面，他表示，台灣作為現代、蓬勃的經濟體，符合CPTPP的技術性要求應該沒有太大的困難。
他分析，若台灣、中國都加入CPTPP，唯一的可能是兩者同時加入或台灣早一步加入。如果中國先加入，幾乎一定會反對台灣加入的申請案。
今年擔任CPTPP輪值主席國的日本非常支持台灣申請加入CPTPP，因此，梅農認為，在日本擔任主席國期間，台灣加入的機會可能最大。
日本外務大臣茂木敏充已表示，歡迎台灣申請加入CPTPP，內閣官房長官加藤勝信和經濟大臣西村康稔也都表達支持。
CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。明年將由新加坡接任輪值主席國。
有關台灣申請加入CPTPP，據了解，新加坡秉持的態度是對於任何達到CPTPP高標準的經濟體都表達歡迎。（編輯：陳惠珍）1100924