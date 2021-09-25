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確診病例激增　新加坡將擴大施打追加劑

▲新加坡上週起為年滿60歲以上的長者追加接種一劑COVID-19疫苗，以增強保護力。衛生部長王乙康24日表示，將擴大施打追加劑的對象，為50至59歲者接種第3劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡上週起為年滿60歲以上的長者追加接種一劑COVID-19疫苗，以增強保護力。衛生部長王乙康24日表示，將擴大施打追加劑的對象，為50至59歲者接種第3劑疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-25 06:20:38

（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡上週起為年滿60歲以上的長者追加接種一劑COVID-19疫苗，以增強保護力。衛生部長王乙康今天表示，將擴大施打追加劑的對象，為50至59歲者接種第3劑疫苗。

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新加坡近來確診人數不斷飆升，昨天新增1504人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創下自疫情以來單日新增確診人數的最高紀錄；全國累計8萬2860人確診，其中70人病故。

王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，確診病例在短時間內快速上升，對醫療體系造成很大的壓力。

為因應這波疫情，衛生部採取的措施包括擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復；將醫院COVID-19病床增至1600張床位，社區照護設施床位增至4600張；以及設立新的社區治療設施，目前有300張床位，未來幾週將持續擴增。

王乙康說，衛生部也將擴大施打追加劑的對象，開始為50至59歲者接種第3劑疫苗。

他說，藉由上述措施，相信現在每天能應付2000至2500起病例。目前不確定疫情未來會如何發展，但政府將啟動計畫，為因應一天5000起病例做好準備。

衛生部表示，自15日開始為年滿60歲以上的年長者、養老機構居民施打追加劑，截至23日，已有將近9萬1500人接種追加劑。

從10月4日起，衛生部將逐步邀請50至59歲、接種第2劑已滿至少6個月的人追加一劑星國已批准使用的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，也就是輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）或莫德納（Moderna）疫苗。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至22日為止，全國82%人口已完成接種COVID-19疫苗，84%至少接種一劑。（編輯：郭中翰）1100924

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