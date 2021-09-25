確診病例激增　新加坡將擴大施打追加劑

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王乙康今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，確診病例在短時間內快速上升，對醫療體系造成很大的壓力。
為因應這波疫情，衛生部採取的措施包括擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復；將醫院COVID-19病床增至1600張床位，社區照護設施床位增至4600張；以及設立新的社區治療設施，目前有300張床位，未來幾週將持續擴增。
王乙康說，衛生部也將擴大施打追加劑的對象，開始為50至59歲者接種第3劑疫苗。
他說，藉由上述措施，相信現在每天能應付2000至2500起病例。目前不確定疫情未來會如何發展，但政府將啟動計畫，為因應一天5000起病例做好準備。
衛生部表示，自15日開始為年滿60歲以上的年長者、養老機構居民施打追加劑，截至23日，已有將近9萬1500人接種追加劑。
從10月4日起，衛生部將逐步邀請50至59歲、接種第2劑已滿至少6個月的人追加一劑星國已批准使用的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，也就是輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）或莫德納（Moderna）疫苗。
新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至22日為止，全國82%人口已完成接種COVID-19疫苗，84%至少接種一劑。（編輯：郭中翰）1100924