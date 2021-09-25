五倍券紙本預約　超商系統卡卡、官網超順兩樣情

五倍券實體紙本券今（25）日上午9點於四大超商，以及五倍券官網開始開放預訂，不過超商事務機系統一早湧入過多人潮，一度出現「因預訂踴躍、系統繁忙，請稍後再試」的畫面。至於五倍券官網則十分順利，有民眾自9點開始操作，9點7分就完成兩個小孩的五倍券紙本預訂。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 09:41:31｜2021-09-25 10:11:23
據經濟部統計，截至昨（24）日18時，完成五倍券數位綁定人數突破329萬人，而今日紙本預定開跑，民眾可在官網或四大超商進行預定，第一階段預訂時間為今日起至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日。此次紙本五倍券每份5000元，一套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元。
而有民眾一早就到超商事務機前排隊，但9點過後沒多久就出現網路塞車、系統繁忙的畫面，還有民眾試了3、4次才成功，民眾開完笑說「當機日常」，但也有民眾興奮說「預訂完成，等待領實體券」。另外，也有民眾在五倍券官網預訂，過程十分順利，自9點開始操作，9點07分就完成兩個人、兩張健保卡的預訂。
補充：經濟部指出，截至10:00為止，使用官網預訂的人數為165149人、使用超商預訂的人數為189637人。四大超商中，7-11及全家因人潮較多，事務機機制啟動線上人數限流作為，預訂人數依然成長中；OK及萊爾富則正常使用中。