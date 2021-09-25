國民黨主席選舉　鄭文燦：若悖離台灣認同難永續經營

桃園市長鄭文燦今（25）日於台北出席「台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987」新書發表會前受訪表示，參加CPTPP有助於台灣拓展經貿商機，連結更廣泛經濟體，我國應該努力爭取國際支持；另談到國民黨主席選舉，他表示尊重國民黨員的選擇，但如果悖離台灣認同路線，對政黨來說可能會是個挑戰。

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鄭文燦受訪表示，參加CPTPP有助於台灣拓展經貿商機，連結更廣泛經濟體，然而國內有些產業當然也需要調整。目前有11個國家已經參加CPTPP，且都是我國重要貿易夥伴，目前已經有相當多國家歡迎，台灣應該要積極爭取各國支持。

至於國民黨主席選舉今日投票，鄭文燦表示，尊重國民黨37萬黨員的選擇，相信台灣政黨政治要走向正常互動，必須要面對這30年來台灣民主化經驗。台灣因為民主形成非常清晰的台灣認同，只要悖離這個路線，那對於政黨來說也許都是個挑戰。民進黨的歷史說明了，只有清晰回應台灣人民心中的感情跟圖像，才能永續經營。

鄭文燦也說，國民黨已經歷經不同階段，甚至有段時間是想要以「國共論壇」主導台灣民主發展，台灣人民已經用選票表示不同意一中路線，這是很清楚的。