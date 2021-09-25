委外廠商出包 上萬高中職學生「學習歷程檔案」資料遺失
教育部今（25）日證實，因委外廠商操作出錯，導致有118校，共上萬名高中職學生，109學年第2學期的「學習歷程檔案」資料遺失。教育部指出，會以保障學生權利為前提下，要求廠商全力救援硬碟資料。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 10:47:06｜2021-09-25 10:47:26
「學習歷程檔案」是學生從高一開始記錄學習軌跡，自108學年度開始推動，為的就是要減輕高三時準備升大學備審資料的負擔，教育部預計在111學年度推動考招新制。但如今卻傳出，委外廠商出包，使得上萬名高中職學生的「學習歷程檔案」資料遺失。
教育部對外證實這項消息，指出部分高中學生在9月5日至9月20日期間上傳校內學習歷程平台的學習歷程檔案遺失。初步了解，廠商請專業人員處理，認定資料硬碟並未損壞。教育部會以保障學生權利為前提下，要求廠商全力救援硬碟資料。另外，部分學校得知消息也已通知學生，請學生確認上傳的資料是否異常，如有異常則可重新上傳檔案資料。
「學習歷程檔案」推出之時引發討論，實施一年多後仍遭到不少師生反彈，立法委員林奕華就曾在質詢時指出，「學習歷程檔案」實務上的結果是造成每個學期從學校和學生都在進行軍備競賽，搞得「天怒人怨」。尤其很多學生還不認識、不確定自己未來的科系，但學校卻要求教師和學生針對各科都要準備，造成過度負擔。如今，傳出「學習歷程檔案」因廠商疏失而出包遺失，也引發學校、家長與學生間的熱議。