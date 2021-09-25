資深黨工出書憶民進黨創黨　蔡英文：民主前輩讓人敬佩

民進黨資深黨工邱萬興今（25）日發表新書「台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987」，兼任民進黨主席的總統蔡英文現身力挺。蔡英文表示，無論是以總統或是民進黨主席身分，都很感謝邱萬興所做的努力，未來還要一起為台灣打拚加油。

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蔡英文說，2005年邱萬興出了一本書，紀錄台灣民主運動25年，那時我們很多黨公職都買了很多送人，這次邱再出書，可以預期一定很多人搶購。

蔡英文說，今天這個場合，不論以總統或民進黨主席的身分，都要謝謝邱萬興，要跟他說，「台灣、民進黨，有你真好」，很感謝有邱這位戰友一路一起打拚。她說，邱萬興認為紀錄是一種承擔，也是自己守護民主的方式跟責任，就是因為這份承擔，他為台灣民主化歷史留下許多寶貴紀念跟紀錄，直到現在民進黨每次辦活動，有需要照片時都要跟他借。

蔡英文說，邱萬興剛剛在電梯裡告訴她要把資料送給民進黨，今天黨秘書長林錫耀也在現場，雖然經費有限、空間有限，但中央黨部未來可不可以做出一個房間，來把黨的發展歷史陳列，讓每個世代的民進黨人都可以去看看黨的發展過程，「謝謝小邱替民進黨保留這些紀錄，說起來有點慚愧，但現在做還來得及」。

蔡英文表示，邱萬興跟民進黨淵源很深，這次他出書就是談民進黨的誕生。再過幾天民進黨創黨就滿35年，在這時候發表這本書非常有意義，讓大家可以回到歷史現場，體任創黨時期的艱辛、民主前輩的努力是多麼讓人敬佩。

蔡英文說，作為民進黨人，對於創黨精神絕對不能忘記，人民對民進黨的期待一定要牢記在心。所有黨員要繼續堅持，把民進黨招牌擦亮、扛起來，就像邱萬興寫的，「做對的事、走對的路」，再次謝謝邱萬興對民進黨與台灣所做的一切，未來繼續一起為台灣打拼加油。