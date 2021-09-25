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盼降級！柯文哲批「領薪水不知民間疾苦」　陳時中妙回

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，下禮拜會針降級鬆綁做出進一步的決定。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，下禮拜會針降級鬆綁做出進一步的決定。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-25 14:40:55

近來有不少地方政府討論降級鬆綁，台北市長柯文哲也說：「領薪水的人不知民間疾苦。」希望降級鬆綁恢復正常生活。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，下禮拜會針對這部分進行討論，到時候會跟大家報告，會以全國一致性來發布，並不會分區降級。另外他也回應柯的說法，「希望有領薪水跟沒領薪水的人一起來努力」。

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全台確診數字慢慢從雙位數變成零星個位數，許多地方政府都開始討論何時要降為一級？指揮官陳時中之前說疫苗覆蓋率達6成就陸續開放。而台北市長柯文哲則希望不要拖太久。認為「領薪水的人不知民間疾苦」希望盡快讓市民恢復正常生活。

另外，有沒有可能針對沒有疫情的地方宣布降級，陳時中表示，下禮拜會針對這部分進行討論，有確定會再跟大家報告，但不會分區降級，主要還是以全國性統一做法來宣布。他指出，雖然北部還有零星個案，但也不是大爆發，整體來講，會全國一致性來做。

至於針對柯文哲的說法表示，陳時中表示，疫情之下「這種情緒性發言其實不必要」，重要還是整個防疫的策略往前走，希望逐步讓大家生活恢復正常，一方面又能控制疫情。最後強調「希望有領薪水跟沒有領薪水的人一起來合作」。另外，媒體問到屆時降級，口罩還是必要的選項嗎？陳回應「戴口罩還是防疫的戰略」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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