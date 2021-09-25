盼降級！柯文哲批「領薪水不知民間疾苦」 陳時中妙回
近來有不少地方政府討論降級鬆綁，台北市長柯文哲也說：「領薪水的人不知民間疾苦。」希望降級鬆綁恢復正常生活。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日表示，下禮拜會針對這部分進行討論，到時候會跟大家報告，會以全國一致性來發布，並不會分區降級。另外他也回應柯的說法，「希望有領薪水跟沒領薪水的人一起來努力」。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 14:40:55
全台確診數字慢慢從雙位數變成零星個位數，許多地方政府都開始討論何時要降為一級？指揮官陳時中之前說疫苗覆蓋率達6成就陸續開放。而台北市長柯文哲則希望不要拖太久。認為「領薪水的人不知民間疾苦」希望盡快讓市民恢復正常生活。
另外，有沒有可能針對沒有疫情的地方宣布降級，陳時中表示，下禮拜會針對這部分進行討論，有確定會再跟大家報告，但不會分區降級，主要還是以全國性統一做法來宣布。他指出，雖然北部還有零星個案，但也不是大爆發，整體來講，會全國一致性來做。
至於針對柯文哲的說法表示，陳時中表示，疫情之下「這種情緒性發言其實不必要」，重要還是整個防疫的策略往前走，希望逐步讓大家生活恢復正常，一方面又能控制疫情。最後強調「希望有領薪水跟沒有領薪水的人一起來合作」。另外，媒體問到屆時降級，口罩還是必要的選項嗎？陳回應「戴口罩還是防疫的戰略」。
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