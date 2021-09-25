第十輪BNT主要施打第一劑 第九類40歲以下，64歲往下打
日本、斯洛伐克贈台共66萬劑疫苗將於今明兩天全數抵台，後面還有客製化標籤的BNT疫苗接棒抵台。媒體詢問目前是否有第十輪的疫苗規劃。為此，指揮中心今（25）日表示，BNT疫苗主要會針對第一劑來施打，對象包括第九類40歲以下，以及64歲往下打為主。AZ則主要以第二劑接種造冊方式施打。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 14:56:11
日本第五度贈台疫苗，50萬劑AZ疫苗於今（25）日下午1時55分抵達桃園機場，另外斯洛伐克也將贈台AZ疫苗共16萬劑，預計今日將啟程送往台灣。另外也傳出客製化標籤BNT將於週一27日來台，外界也關心第十輪疫苗如何規劃？自己與家人打不打得到？
針對第十輪規劃，指揮中心今日指出，目前還在等BNT的到貨，主要BNT會以第一劑施打為主，但會根據到貨量來估，施打對象為第九類40歲以下，以及64歲往下打為主，當然還是要等量確定了再對外說明。
至於AZ，指揮中心指出，主要會以第二劑接種造冊方式來施打。而高端部分，則將提供第一劑、第二劑提供民眾施打。
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