台東衛生局科長耍特權打疫苗？指揮中心：政風單位調查中
全台疫苗目前仍短缺，但有民眾投訴媒體表示，台東縣衛生局一名鍾姓醫政科長被爆耍特權，其大女兒跟未婚夫被人目擊疑似插隊接種疫苗，且投訴衛福部也沒獲得回應。指揮中心今（25）日指出，這部分都是交由地方衛生局單位調查，據了解當地政風單位也依照程序調查中。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 15:44:14
這起疑似耍特權施打疫苗事件，台東縣衛生局長黃明恩今日對外說明表示，兩人都有登記打殘劑，當時是快打站結束前發現還有疫苗殘餘量，因此立刻通知民眾接種，依照程序並無不妥。
至於民眾表示也有投訴到衛福部，卻未得到回覆。今日指揮中心表示，一切交由地方衛生單位調查，地方政府政風單位也有進行調查，一切都依照程序進行調查中。指揮官陳時中表示，針對是否為殘劑或者違規施打，檢調都很重視，會進行調查。
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