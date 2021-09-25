新北到高雄領包裹？取簿手上工第一天就被逮

日前一名新北的田姓男子至小港區中安路超商店領取包裹時，超商店員驚覺有異，便即通知轄區派出所前往處理，員警到場後檢視田男所領取之包裹內容物發現提款卡兩張，遂帶返所釐清後發現，田嫌遭充當為取簿手，製作筆錄後依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵處。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-25 12:14:53
田嫌向警方辯稱，案發前兩天欲尋找合適工作，就在報紙上發現刊登「每小時250元，工作時間朝八晚五」，因急需現金便致電詢問工作內容，翌日，詐騙集團就稱公司包裹寄錯，需要田嫌自新北市遠赴高雄市超商領包裹，田嫌直到警方上前盤查時仍不明自己所為已觸法。
警方指出，包裹內的2張金融卡均尚未列為警示帳戶，到場處理員警主動聯繫發卡銀行，了解卡主為何人？並與兩名被害人聯繫，被害人均表示在網路上看到家庭代工的廣告，詐騙團伙供稱提供金融卡可獲得五千元報酬，被害人不疑有他，便依照詐騙集團指示將金融卡寄到對方指定地點。
小港分局長陳志榮呼籲，透過網路或報紙廣告求職，別輕易輕信網路廣告，若被要求寄存摺、提款卡、身分證等個資文件，一定是詐騙，不僅淪為詐騙人頭帳戶外，也可能被列共犯。相關反詐騙訊息，可打165反詐騙專線諮詢，或向當地派出所詢問。