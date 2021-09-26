孟晚舟案大事記　美中加紛爭暫告落幕

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--2018年8月，紐約的聯邦法院對被稱為「華為公主」的華為第二把交椅孟晚舟發出逮捕令。
美國司法部指控孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方稱這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓後者承受違反制裁的風險。
--2018年12月1日，孟晚舟在溫哥華轉機時遭加國應美國當局要求逮捕；12月6日，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣稱逮捕行動沒有受到「政治干預」，加拿大司法系統正獨立處理美國的引渡請求。
--2018年12月10日，中國以涉嫌從事「威脅中國國家安全的行動」為由拘留兩名加拿大人，分別是加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與在中國經商的史佩弗（Michael Spavor）。
--2019年1月，中加外交緊張情勢升溫，中國東北遼寧省高級人民法院改判被控在中國運毒的36歲加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。謝倫柏格2018年被中國指控走私毒品，原獲判15年有期徒刑，但被認為刑責過輕。謝倫伯格是在2014年被捕。
--2020年6月，康明凱與史佩弗被捕18個月後遭北京人民檢察院起訴，罪名分別是「為境外刺探國家秘密和情報罪」、「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」。
--2021年1月，孟晚舟的律師要求法庭放寬她的保釋條件，但不被加國法官接受。孟晚舟雖獲交保，但遭法官下令包括宵禁、電子腳鐐及保全公司全天候跟隨等限制措施。
--2021年8月，史佩弗遭中國法院判刑11年，康明凱則無相關消息。
--2021年9月24日，孟晚舟與美國司法部達成緩起訴協議，結束在加拿大長達3年的引渡攻防戰搭機回國。加拿大總理杜魯道在孟晚舟搭機的同時也宣布，遭中方關押的康明凱與史佩弗也獲釋返國。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100925