被采子劈腿5個月！邱鋒澤認「電話沒刪」　曝2人私下互動

歌手邱鋒澤今年4月被爆出遭到旗下藝人采子劈腿，七夕前一天還發表《微笑分手》單曲，表示已把所有的心境都寫在歌曲中，前陣子也返回家鄉新加坡調適心情。邱鋒澤今（25）日和陳零九出席

他接受訪問時表示手機還留有采子的電話，不過雙方都沒有聯繫，自己也不會主動去關注她的社群平台。

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▲邱鋒澤（右）和陳零九（左）一同替廣播金鐘獎獻聲表演。（圖／記者朱永強攝）

× ▲邱鋒澤（右）和陳零九（左）一同替廣播金鐘獎獻聲表演。（圖／記者朱永強攝）

邱鋒澤表示回一趟新加坡後，心情放鬆許多：「休養了真的好長一短時間，我現在充滿活力，想要快點做很多事情。」透露期間喜歡與朋友到處大吃大喝，不過並沒有喝醉只有稍微小酌，還不小心胖了4到5公斤，回台灣之後就比較控制飲食。

事實上，邱鋒澤從失戀到現在將近5、6個月，坦言在創作歌曲《微笑分手》時，並沒有太多的情緒也沒有落淚：「其實寫那首歌就是想表達釋懷的感覺。」表示想對采子說的話都已經放進歌曲裡。對於是否準備好迎接新的感情，邱鋒澤坦言自己並沒有多想，目前將重心放在事業上，一切順其自然，至於往後若談戀愛會不會公開，他停頓了數秒後，對一旁的陳零九使出曖昧的眼神後笑答：「這就要看對方的意願了！」邱鋒澤不吝於分享感情狀態和心情，看來已經快要走出失戀低潮。

▲邱鋒澤（右）今年4月遭采子（左）劈腿。（圖／邱鋒澤IG）