上萬學習歷程檔案「手誤」遺失 林奕華要求潘文忠道歉
教育部今（25）日發生委外系統工程師因手誤，造成118間高中學生已上傳的學習歷程檔案遺失，然教育部表示，若找不到備份，學生就得重新上傳。對此，國民黨立委林奕華嚴正抨擊教育部不負責任，不重視涉及學生升學權益的學習歷程檔案，簡直就是把學生老師當成實驗品。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-25 13:57:37
林奕華指出，教育部嚴重傷害大家對學習歷程檔案制度的信任，她要求教育部長應對外道歉，立即檢討原因，提出補救措施，並追究責任。
林奕華說，從學習歷程檔案一開始實施，學校端就不斷反應問題，不只是上傳內容、上傳時間的問題，系統設計與操作也有很多不良反應。但第一線教育人員總是默默承受各種不便，配合制度努力協助學生上傳資料，結果辛辛苦苦完成的檔案，竟然因為「手誤」就毀了。
林奕華表示，這已經不是檢討或改善系統的問題，是大家對教育部的制度失去信心，更遑論之後若要重新上傳，有沒有公平性問題都會是爭議。
林奕華表示，教育部明明有多年辦理各種考試招生的經驗，怎麼就沒有發生過考試成績或資料檔案「手滑」遺失的問題，這代表教育部對學習歷程檔案這個系統的督導鬆散，那邊有漏洞補那邊，根本沒有全面性檢討。林奕華已要求教育部儘快提出補救方法，並應提出檢討報告公開對外說明。