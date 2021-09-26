日本執政黨主席選舉　4候選人爭搶黨員票

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日本時事通信社報導，黨員投票採通訊投票方式進行，自民黨中央黨部從公告日（這次是9月17日）起開始寄送選票，通常黨員在收到選票填上支持人選姓名後就會立即寄回，所以最初幾天的投票大致上已決定黨員票勝負。
不過，相關人士表示，這次黨員投票步調在全日本都明顯較慢，東京都地方黨部截至24日投票率僅不到40%。
一名曾任閣員的黨內人士說，一方面可能是因為18日起放了3天連假，但另一個原因可能跟4人參選、戰況混亂，造成黨員很難立即做出決定有關。
為搶攻在首輪投票占50%的黨員票，河野昨天在線上跟北海道農林水產業相關人士交換意見，承諾將全面給予協助；具高知名度的環境大臣小泉進次郎及前幹事長石破茂，也露面力挺河野。
河野陣營幹部昨天在一場會議上下達指示，要全力搶攻那些尚未決定的黨員票。
岸田昨天在眾議員會館跟JA（農業協同組合，類似台灣的農業合作社）福島中央會幹部會面，談到農業政策時強調，已提出比其他候選人更加具體的政策方案。
高市昨天跟音樂家小暮閣下及世良公則等人會面，聽取受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所苦的音樂業界現況，並表達再度發放補助金的想法。
野田昨天跟自民黨東京都議會黨團幹部會談，並尋求支持。東京都自民黨員最多，由於野田參選起步較晚，期待各自擁有支持者的東京都議會黨團幹部能發揮一定影響力。
不過，從目前選情來看，這次總裁選舉很可能進入第二輪投票，所以也不能忽視議員票。黨員票最晚必須在28日寄送到各地方黨部所在地郵局，河野陣營幹部表示，本週末起選戰策略將轉為搶攻議員票。
自民黨內最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）會長細田博之，昨天在岸田陣營會議舉行前到訪鼓勵，雖然細田派內分成支持高市與岸田，但岸田身旁人士說，會長本人都親自到岸田會場，給了他們很大力量。
自民黨目前擁有382席國會議員，加上與議員票同票數的382張黨員票，總計這次總裁選舉首輪投票總票數為764票，383票為過半數。如果沒有候選人能在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。
第二輪投票的總票數少於首輪投票，議員票不變仍為382張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張，總計429張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵可說就在議員票得票多寡。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100925