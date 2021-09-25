藍黨魁選舉將結束 韓國瑜籲選後團結：莫學蜘蛛各結網
國民黨主席選舉投票正在進行中，前高雄市長韓國瑜並未表態力挺誰，但韓在臉書上表示，主席選舉將結束，但民眾勝利卻未到來，，面對民進黨霸凌人民的蠻橫，若不團結，任何力量都是弱小的，「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」，期盼新的黨主席，不但要團結和自己意見相同的人，而且要善於團結那些和自己意見不同的人。
記者余祥／台北報導
2021-09-25 14:05:15｜2021-09-25 14:05:37
韓國瑜說，這次黨主席選舉，4位投入選戰的黨內同志，都是黨內優秀的人才，他對4位候選人勇於承擔的勇氣感到欽佩，也致上他的祝福與敬意，再過幾個小時，國民黨即將選出新任黨主席，無論是哪一位最終勝出，4位候選人都通過了黨內民主的考驗，都對國民黨的未來有不可或缺的貢獻。
韓說，主席選舉即將結束，民眾的勝利卻尚未到來，面對民進黨霸凌人民的蠻橫，若不團結，任何力量都是弱小的，「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」，期盼新的黨主席，不但要團結和自己意見相同的人，而且要善於團結那些和自己意見不同的人。
「若不團結，任何力量都是弱小的。」韓國瑜懇託4位候選人以及所有黨員同志，在黨主席選舉後，大家能團結一心，一致對外，對抗不公不義，還人民以幸福。