巷仔內／張亞中現象敲響國民黨警鐘　狂粉挾持必走向滅亡

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韓國瑜參選總統時，直到最後一天的選前之夜，在造勢場合激情與瘋狂的渲染下，沒有人相信隔天開票，韓國瑜狂輸對手蔡英文300萬票，「害怕韓國瑜當選」更讓蔡英文成為史上最高得票率的總統。
這一次的黨主席選舉，類似的現象又再度重演，原以為選戰已經進入最後倒數的垃圾時間，朱立倫將毫無懸念當選，但竟然被統派的張亞中翻盤，局勢一度非常危險，朱立倫必須打出告急牌、縣市長以及黨籍立委都得打破中立表態力挺，才能稍微扭轉局勢，拉回平盤，可見國民黨的結構性問題有多麽嚴重。
國民黨主席由黨員選出，但國民黨員7成以上年齡層都在60歲以上，40歲以下的黨員不到3%，深藍鐵衛隊的黃復興黨部佔黨員比例近3成，過去總是誰贏得黃復興誰就可以贏得黨內選舉，這樣老化、深藍、甚至是偏統的黨員結構，讓國民黨離社會越來越遠。
深藍支持者的心情，不是不能理解。民進黨全面執政，但國民黨始終無法把在野黨的角色扮演好，且國民黨總有把一盤好棋，下到滿盤皆輸的能力，讓黨員心中怒氣難平，一直期待出現「政治狂人」領導國民黨，對抗、制衡民進黨，甚至是重返執政，一吐過去的怨氣。
但深藍支持者怎麼會無法理解，政治狂人不但無法幫助國民黨吸納更多中間選民，拓展政治版圖，更把中間選民越推越遠、把國民黨的路越走越窄，正是這些深藍支持者不切實際的期待，讓國民黨支持度萎縮、民進黨得以繼續猖狂。
國民黨身為百年大黨，內部的問題盤根錯節，有太多需要改革之處，不過，現在眼前最重要的問題，就是如何讓黨員結構更貼近社會結構，如果無法根本解決問題，讓國民黨有更多新血、年輕人加入，這股深藍勢力隨時會再度崛起，成為吞噬國民黨的星星之火。
朱立倫一直期許自己是國民黨內中道、理性、務實的路線，但從這幾次的黨內選舉中可見，並沒有受到黨員太多的支持，在這樣的困境下，朱要如何兼顧差距極大的黨員以及社會觀感，帶領國民黨走向復甦，是一大難題。
除了黨內問題，在兩岸論述如何擺脫親中賣台標籤，在社會議題上，如何成功選擇戰場，集結國內討厭民進黨的勢力，在接下來的罷免案、反萊豬公投，如何展現在野黨的社會動員及號召力，都是艱困的挑戰。
國民黨已經錯失太多改革的機會，去年黨主席補選原以為新生代的江啟臣能帶領國民黨走出新局面，但從結果來看，也是失敗收場，在這個節骨眼，若朱立倫不能把握機會，幫助國民黨走回正軌、2022年地方選舉大獲全勝，恐怕國民黨也難再翻身。