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巷仔內／張亞中現象敲響國民黨警鐘　狂粉挾持必走向滅亡

▲國民黨主席選舉落幕，雖候選人張亞中落敗，但張亞中所引發的張亞中現象敲響國民黨改革警鐘。（圖／記者林柏年攝，2021.09.25）
▲國民黨主席選舉落幕，雖候選人張亞中落敗，但張亞中所引發的張亞中現象敲響國民黨改革警鐘。（圖／記者林柏年攝，2021.09.25）

記者余祥／特稿

2021-09-25 19:14:59｜2021-09-25 19:19:59

一場瀰漫「亡黨感」的國民黨主席選戰終於落幕，前主席朱立倫雖勝出孫文學校總校長張亞中，讓黨內鬆一口氣，但這個結果，對政治經歷如此豐厚的朱立倫來說，完全稱不上贏。而張亞中的崛起，更反應出國民黨的重大困境：黨員結構老化，與社會主流民意差距過大，在當今絕大多數人反對被中國統一的時代，國民黨主席竟然差點讓急統的張亞中當選，若「張亞中現象」還無法敲醒國民黨改革警鐘，持續被深藍、黃復興、狂粉挾持，國民黨必定走向滅亡。

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「張亞中現象」其實跟2019年的國民黨總統候選人「韓國瑜現象」十分相似，都是由黨內多數深藍、激情的狂粉，塑造出的虛幻泡泡，雖然在黨內看似群起激昂、聲勢高漲，但都一樣禁不起黨外選舉的檢視。

韓國瑜參選總統時，直到最後一天的選前之夜，在造勢場合激情與瘋狂的渲染下，沒有人相信隔天開票，韓國瑜狂輸對手蔡英文300萬票，「害怕韓國瑜當選」更讓蔡英文成為史上最高得票率的總統。

這一次的黨主席選舉，類似的現象又再度重演，原以為選戰已經進入最後倒數的垃圾時間，朱立倫將毫無懸念當選，但竟然被統派的張亞中翻盤，局勢一度非常危險，朱立倫必須打出告急牌、縣市長以及黨籍立委都得打破中立表態力挺，才能稍微扭轉局勢，拉回平盤，可見國民黨的結構性問題有多麽嚴重。

國民黨主席由黨員選出，但國民黨員7成以上年齡層都在60歲以上，40歲以下的黨員不到3%，深藍鐵衛隊的黃復興黨部佔黨員比例近3成，過去總是誰贏得黃復興誰就可以贏得黨內選舉，這樣老化、深藍、甚至是偏統的黨員結構，讓國民黨離社會越來越遠。

深藍支持者的心情，不是不能理解。民進黨全面執政，但國民黨始終無法把在野黨的角色扮演好，且國民黨總有把一盤好棋，下到滿盤皆輸的能力，讓黨員心中怒氣難平，一直期待出現「政治狂人」領導國民黨，對抗、制衡民進黨，甚至是重返執政，一吐過去的怨氣。

但深藍支持者怎麼會無法理解，政治狂人不但無法幫助國民黨吸納更多中間選民，拓展政治版圖，更把中間選民越推越遠、把國民黨的路越走越窄，正是這些深藍支持者不切實際的期待，讓國民黨支持度萎縮、民進黨得以繼續猖狂。

國民黨身為百年大黨，內部的問題盤根錯節，有太多需要改革之處，不過，現在眼前最重要的問題，就是如何讓黨員結構更貼近社會結構，如果無法根本解決問題，讓國民黨有更多新血、年輕人加入，這股深藍勢力隨時會再度崛起，成為吞噬國民黨的星星之火。

朱立倫一直期許自己是國民黨內中道、理性、務實的路線，但從這幾次的黨內選舉中可見，並沒有受到黨員太多的支持，在這樣的困境下，朱要如何兼顧差距極大的黨員以及社會觀感，帶領國民黨走向復甦，是一大難題。

除了黨內問題，在兩岸論述如何擺脫親中賣台標籤，在社會議題上，如何成功選擇戰場，集結國內討厭民進黨的勢力，在接下來的罷免案、反萊豬公投，如何展現在野黨的社會動員及號召力，都是艱困的挑戰。

國民黨已經錯失太多改革的機會，去年黨主席補選原以為新生代的江啟臣能帶領國民黨走出新局面，但從結果來看，也是失敗收場，在這個節骨眼，若朱立倫不能把握機會，幫助國民黨走回正軌、2022年地方選舉大獲全勝，恐怕國民黨也難再翻身。


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