民進黨創黨35周年　游錫堃：台灣民主非國民黨從中國帶來

立法院長游錫堃今（25）日上午出席民進黨資深黨工邱萬興所著之《台灣關鍵年代 民進黨1986-1987》新書發表會。他表示，雖為該書撰寫序文，但覺得寫的不夠好，今年是民進黨創黨35週年，邱萬興等於替民進黨保管很多黨史，可以說是黨史籌備處的角色。回顧這35年，台灣民主政治是很多先賢、前輩共同打拼的成果，看到香港、中國走回極權專制，更加知道台灣民主政治有多麼珍貴。

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游錫堃接著說，立法院的議政博物館，辦理台灣議會設置請願運動百年展，從台灣設置請願運動滿100週年的1月30日開始舉辦，雖然受到疫情影響，但現在實體參觀人數也超過萬人。從百年展中可以了解台灣的選舉過程演變、台灣民主不是天上掉下來的，也不是國民黨從中國帶過來的，而是100年前林獻堂先生跟很多先賢，辛苦地坐船於1921年1月30日到日本東京請願台灣須設置議會，而這就是台灣議會設置運動的起源。

游錫堃還表示，從1921年到1934年共14年間，計15次請願，這段期間的請願真的很辛苦，最多有到1、2000人。運動於1934年結束，1935年日本政府在台灣開始辦選舉，但當時選舉算不上是完全選舉，沒有票票等值、也不是一人一票，還限制繳多少稅以上的男性才能投票。綜觀全世界初期的選舉大概都是這樣的條件，即便如此，1935年仍是台灣首次有選舉。

游錫堃強調，台灣選舉不是從國民黨從中國帶過來的，是台灣先賢犧牲奉獻爭取來的，他也鼓勵大家有機會去議政博物館參觀百年展。另外他也預告11月1日百年展將移到立法院台北院區展覽，讓更多人瞭解台灣民主發展。

游錫堃也提到，他跟邱萬興認識很久，邱可以說是台灣民主運動的重要參與者。雖然邱那時候只是工作人員、不是什麼明星，但什麼事情都積極參與，現在成為台灣民主歷史的關鍵紀錄者。游錫堃認為，如果沒有邱這些紀錄，台灣民主歷史會少掉一大半，所以藉今天這個機會感謝邱萬興，也表示敬意，更呼籲全台灣2300萬的國家主人，透過閱讀這本書能更理解台灣史。