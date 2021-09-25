曾跌倒更知道如何奮起　國民黨關鍵時刻朱立倫回鍋總教練

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不過，2016年國民黨歷經換柱風波，臨危受命與蔡英文競選總統，卻以大敗300多萬票收場，朱立倫成為眾矢之的，換著罵名至今仍揮之不去；2019年，原想捲土重來，代表國民黨角逐2020總統，沒想到情勢變化快速，剛選上高雄市長的政治明星韓國瑜挾著韓粉支持，贏得參選門票，投入總統初選的朱立倫再度失利。
政壇金童朱立倫向來順風順水，但近來兩次問鼎大位的挫敗，讓朱遭遇沉重的打擊。
但就像朱立倫在最後一支催票影片所說的，「從政23年，每一場都是硬仗，都是單，無論輸贏，他從不曾缺席，更正因為跌倒過、失敗過，更知道如何從谷底奮起，知道未來怎麼贏。」
曾經失敗的朱立倫，沉潛再出發，他除一改過去拘謹形象，嘗試新方法扮演輔選天王角色，2020年嘗試與立委參選人合拍MV、擔任Uber司機載立委參選人跑行程等，屢屢展現創新、親和一面。
朱立倫也回歸民間，做公益、走基層，回歸「正常倫」，聆聽社會脈動，補足國民黨最欠缺的一塊。
這一次回鍋參選黨主席，無疑是回應基層的焦慮，但擔任國民黨黨主席，絕對是一門苦差事，要把自己變得更小，幫助別人發光，朱立倫日前接受專訪毫不猶豫說：「我調適好了！」
未來朱立倫希望能把黨的平台建立好，不要讓黨成為候選人的阻力，扮演選戰的總教練、指揮官，希望明星球員2022年能打得好。