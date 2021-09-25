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日本5度捐贈疫苗抵台　總統府：台灣人民難以忘懷

▲總統府發言人張惇涵表示，日本政府已捐贈台灣5批次疫苗，這份堅定的情誼，台灣人民難以忘懷。（圖／資料照）
▲總統府發言人張惇涵表示，日本政府已捐贈台灣5批次疫苗，這份堅定的情誼，台灣人民難以忘懷。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-25 14:42:47｜2021-09-25 14:49:19

日本捐贈的第5批約50萬劑AZ疫苗於今（25）日午間順利運抵國門，總統府發言人張惇涵表示，日本政府已捐贈台灣5批次、共390萬劑疫苗，捐贈的次數及數量皆是國際民主夥伴之最，總統府再次表達誠摯且由衷的感謝，這份堅定的情誼，台灣人民深受感動，難以忘懷。

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張惇涵表示，日本政府對於台灣的援助，大幅提升台灣整體疫苗覆蓋率。當前國際疫情仍屬嚴峻，且國際疫苗供應仍持續緊張，日本政府第5度向台灣伸出援手，而日前台灣也宣布，政府和民間將陸續捐贈124萬片口罩、1萬台血氧儀和1,008台製氧機給日本，這些互助合作、攜手抗疫的行動，正是善的循環充分展現，也在在彰顯台日之間的深厚友誼。

張惇涵表示，總統府也要再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力。台灣與日本是共享民主、自由、人權等普世價值的夥伴，台灣會在堅實的友好基礎上，持續深化與日本在各項領域的合作夥伴關係，也深信台日透過攜手合作、互相幫助，定能克服疫情挑戰。

立法院長游錫堃也說，繼9月7日第4度捐贈我國AZ疫苗落地後，日本第5度捐贈台灣的50萬劑AZ疫苗今順利抵台m。一次次跨海運抵的疫苗大大提升我國抗疫的能量，協助國人走過每個艱難的抗疫時刻。迄今日本已提供台灣共390.4萬劑疫苗，提高我國約17%的接種疫苗涵蓋率，真的對台灣的防疫幫助很大。再次感謝日本的慷慨無私，讓台日友好情誼更加深化，期待兩國疫情早日趨緩、恢復正常生活。

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