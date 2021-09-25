準婆婆涉金錢糾紛！真子公主為免爭議 放棄近4000萬嫁妝
日本真子公主4年前與大學同窗小室圭訂婚，不過因男方母親爆出金錢糾紛，導致婚期一延再延。如今男方即將從美國返回日本，2人預計於10月底完婚，據日媒消息，真子已婉拒1億5217萬日元(折合新台幣約3820萬元)的嫁妝，以避免後續爭議。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-25 14:59:46
綜合《日本放送協會》等日媒報導，29歲的真子公主是秋篠宮文仁親王與紀子王妃的長女，2017年9月就和小室圭訂婚，但因小室圭的母親被爆出與前男友有債務糾紛，引發輿論熱議，未能如期於2018年秋天完婚。男方隨後遠赴美國留學，留下真子一人待在日本，如今學業已成，終於要在27日搭機返國，與真子公主完成結婚登記。
報導指出，日本皇室經濟法規定，皇族因結婚等原因離開皇室時，可以領取一筆等同嫁妝的「一時金」，身為內親王的真子，最高的領取上限是1億5217萬日元，不過真子為了避免再牽涉對方家庭的金錢糾紛醜聞，已表示放棄領取，也不打算舉行盛大的婚禮，而是低調完婚，宮內廳也對她的決定表示尊重。
報導也提到，真子公主將成為日本戰後首位因為結婚而離開皇室，卻沒有領取「一時金」的女性成員，同時也是首位沒有舉辦婚禮儀式的女性皇室。