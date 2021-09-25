初秋最大線上音樂盛會　「搖滾台中」台日樂團遠距共演

初秋最大線上音樂盛會「搖滾台中」昨(24)日由前夜祭揭開序幕，台灣樂團「拍謝少年」與日本樂團「the band apart」透過遠距共演，在世界受疫情衝擊下，透過網路號召樂迷線上同歡，今、明兩日主活動近40組金曲樂團演出，樂迷把握機會感受台中搖滾魅力。

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新聞局表示，今年受疫情影響，許多音樂活動被迫取消、延期，因此特別加碼一晚節目回饋等待已久的樂迷，並選在昨日舉辦前夜祭，連線台灣與日本，作為主活動暖身演唱會；另為配合時差與日本防疫規範，演出時間為昨晚6時至8時，以非預錄的即時live方式帶來2小時的精采表演，讓樂迷看到零延遲的演出、即時互動，觀眾大讚「音質超好」、「謝謝你們」，藉由音樂齊聚狂歡。

新聞局表示，昨晚台日共演也是疫情後台灣官辦音樂祭的首場國際雙向直播音樂活動。日本合作單位duo MUSIC EXCHANGE 指出，在疫情期間，台日雙方可在同一個時間下，共同完成這場音樂盛會，是非常難得的事情，也是非常正能量的一件事，非常感謝。

日本演出樂團「the band apart」主唱也說，此次以新的共演方式，希望能在現今這無法自由活動的時刻，透過音樂讓大家的心得到自由。

台灣演出樂團「拍謝少年」則用台、日、英三種語言和線上的台灣及國際樂迷打招呼，並透過跨國視訊和「the band apart」對談，分享彼此對台日的印象、難忘的經驗、音樂特色，及面對疫情身為音樂工作者該如何調適等。拍謝少年表示，非常想念跟大家一起演出的感覺，在那天來臨之前，就讓大家先好好享受這次在搖滾台中的演出。

新聞局指出，搖滾台中主活動將於今明二日上午10時線上登場，邀請到金曲獎最佳樂團得主滅火器、最佳臺語男歌手流氓阿德，以及金曲獎入圍音樂人鄭宜農、宇宙人、Vast & Hazy、海豚刑警、脆樂團表演，陣容堅強，請樂迷鎖定搖滾台中粉絲專頁。