學習歷程檔案遺失！近8千人受影響 教育部發聲明道歉
今（25）日傳出部分高中生在9月上傳的學習歷程檔案遺失，教育部發表聲明道歉，證實是暨南大學團隊研發的「公板模組」出包，教育部也表示，初步評估影響81校、7854名學生、資料2萬5210件，正由委外廠商全力救援硬碟資料。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-25 15:52:04
教育部說明，經調查，國教署委託國立暨南國際大學將學校使用之學習歷程公版模組，配合資通安全管理法之規定進行向上集中，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM；暨南大學團隊於系統搬移到新機房運作10多天之後，因系統更新而重新開機，發現其中少數VM的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。
教育部指出，目前遺失的檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，並且在9月5日到9月22日期間，有上傳109學年度第2學期資料到學校平臺的學生，沒有在該段時間上傳檔案的學生並未受到影響。
教育部說，目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7,854人、資料2萬5,210件，包括課程學習成果9,793件、多元表現1萬5,417件。
針對如何補救？教育部表示，國教署已要求廠商全力救援硬碟資料，目前專業技術人員持續處理中，國教署已掌握受影響的學校、學生及資料清冊，將分別提供給各校，以利學校輔導協助學生檢視及重傳資料，目前仍在學生可上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平臺的時間範圍內，所以，經學生檢查及重傳資料後，將不影響其權益。