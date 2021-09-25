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藍營新共主今出爐　藍委集中5期許：撫平裂痕、青年參政

▲國民黨主席25日投票，預計6點前就能揭曉結果，左起黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中、前主席朱立倫。（資料照／中天新聞提供）
▲國民黨主席25日投票，預計6點前就能揭曉結果，左起黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中、前主席朱立倫。（資料照／中天新聞提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-25 15:58:42｜2021-09-25 16:00:40

國民黨主席今（25）日進行改選，由於各陣營戰況激烈、天氣晴朗，投票率衝高至5成，預計晚間6點就能公布結果。國民黨立委對於新任黨主席的期許集中於撫平裂痕、培植青年、監督執政黨、建立透明選舉機制、增強戰力等5大項目。

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國民黨立委洪孟楷表示，對於新任黨主席的三個期許：堅強、團結、向前。首先，堅強黨內各單位的戰力，尤其加強論述、宣傳、組織的選舉攻防。其次，團結所有在野力量，對內整合黨中央、縣市長、國民黨團及各級民代戰力，對外則廣納所有對於執政黨不滿的監督力量。

洪孟楷表示，黨主席上任後應立即「動手做、大步向前」，訂出2022、2024等本屆四年內工作期程及方向，並且每月研考進度，規劃出勝利方程式，帶領黨一步步邁向目標。

立委陳玉珍則說，今晚國民黨經過民主機制選出的新任黨主席，面對蠻橫、鴨霸的執政黨，要能夠激起國民黨的向心力，帶領國民黨走向重返執政的道路。

立委曾銘宗則指出，不管誰當選，選後團結最重要，為中華民國與國民黨的未來一起努力。黨員結構部分，年輕人比例太低，需建立一套青年培育計畫。從大選與地方選舉來看，年輕人支持率相當低，未來黨主席應該花更大力氣號召年輕人加入國民黨，且要給予他們更多從政機會。

曾銘宗指出，未來黨中央應主導立法院、執政縣市及議會，分別提出有利於青年權益的政策，培植黨內青年，同時擴增政黨支持度。

此外，曾銘宗也強調，新任黨主席避提出2022最好人選，除了現在14縣市，也要拿下台北、桃園、基隆，高雄也務必派出最強人選，贏回高雄。

至於2024大選，曾銘宗表示，政黨最重要發展就是執政，無論誰擔任黨主席，必須要心中無私，建立公開透明機制，選出最有機會勝選的候選人，全黨協助他勝選。

立委李貴敏則表示，老百姓期待最大在野黨應能發揮監督功能，現在國民黨籍縣市首長佔多席次，團結應從黨內做起，不要讓百姓承受一黨獨大的政治偏差。

李貴敏表示，民進黨執政後有恃無恐，很多政策與職位安排，都不是以專業為優先考量，且近年經濟政策沒有成長，單靠半導體產業支撐，未來應做全方位的經濟發展考量。

林奕華表示，競爭難免，新任黨主席應於選後主動拜訪其他候選人，促成黨的團結，為國民黨努力。


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