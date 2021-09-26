IMF總裁否認施壓改數據　矛頭指世銀前總裁辦公室

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路透社報導，獨立調查報告也以時任世銀總裁金墉（Jim Yong Kim）辦公室高階人員「直接和間接施壓」以更改報告方法為中國加分為由，表示此事很可能是在金墉的指示下發生。
這項報告指出，喬治艾娃和重要的顧問德加科沃（Simeon Djankov）曾施壓員工「具體調整中國的數據點（data points）」以提升中國排名，當時世銀正尋求中國支持大幅增資。
● 喬治艾娃再度否認不當施壓
喬治艾娃今天在聲明中說：「我要表明，（獨立調查報告）這些結論是錯誤的。我沒有施壓任何人修改任何報告。絕對沒有任何與資助世銀有關的交換條件。」
法新社提到，喬治艾娃透過美國策略傳播公司SKDK而非IMF發出聲明，喬治艾娃在聲明中承諾改變她的管理方式。
她寫道：「儘管我盡力保持開放與包容，我仍非常遺憾得知一些職員覺得他們的意見沒有被聽見。往後我將保證更加專注聆聽職員的看法。」
● 喬治艾娃指控世銀前總裁辦公室操縱
喬治艾娃打算向IMF執行董事會提交一份聲明，根據路透社今天見過的聲明內容，她在聲明中批評威凱平和而德律師事務所獨立調查報告結果「不實、虛假」，也指控當時金墉辦公室人員操縱「經商環境報告」。
她表示，她當時介入擋下一名金墉辦公室職員將香港資料納入中國在「2018經商環境報告」（Doing Business 2018）排名的提案，因為此舉會讓中國排名大幅提高。
喬治艾娃表示，她努力阻止將香港資料加入中國「經商環境報告」排名，代表她重視世銀資料的信譽，必須予以維護。金墉尚未回應路透社置評請求。
保加利亞經濟學家喬治艾娃2017年起擔任世銀執行長，金墉2019年初突然宣布辭去世銀總裁一職。喬治艾娃在金墉離職後，暫時代理世銀總裁職務，之後在2019年出任IMF總裁。
● 前世銀同事看法不一
諾貝爾經濟學獎得主羅莫（Paul Romer）2018年1月辭去世銀首席經濟學家一職。他辭職前公開質疑世銀「任意」改變經商環境報告的編製方法，導致一些國家的排名大幅改變。
羅莫告訴法新社，獨立調查「報告所述的脅迫情事屬實」，還說喬治艾娃「粉飾」他所批評的事。
然而曾協助督導世銀「2018經商環境報告」編製的前世銀代理首席經濟學家戴瓦拉江（Shanta Devarajan）昨天為喬治艾娃辯護。
他在推特發文說喬治艾娃當時的「指示是要驗證中國數據，確保中國改革措施獲得肯定，且不能犧牲經商環境報告的信譽。世銀的律師團省略了後半部」。
● 美國反應
美國是世銀與IMF的最大股東，負責相關事務的美國財政部先前表示，上述獨立調查報告結果「事關重大」，他們會進一步分析。世銀則已取消經商環境報告。
美國聯邦眾議院金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）今天表示，獨立調查結果詳述中國在世銀的「不當影響」，以及喬治艾娃在中國政府要求下介入操縱經商環境報告數據一事，「非常令人不安」。
華特斯說：「這損害了世銀的聲譽，也讓外界對當前IMF領導層有所質疑。」華特斯還說，任何自利強權的不當影響都可能讓全球金融體系的穩定性面臨風險。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1100925