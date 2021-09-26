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IMF總裁否認施壓改數據　矛頭指世銀前總裁辦公室

▲國際貨幣基金總裁喬治艾娃被控擔任世銀執行長時施壓職員竄改報告數據以利中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際貨幣基金總裁喬治艾娃被控擔任世銀執行長時施壓職員竄改報告數據以利中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-26 12:11:11

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃被控擔任世銀執行長時施壓職員竄改報告數據以利中國，她今天再度發出聲明否認有不當行為，並將矛頭指向世銀前總裁金墉辦公室人員。

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世界銀行（World Bank）紀律委員會委託威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）所做的獨立調查報告上週出爐，宣稱IMF總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）擔任世銀執行長期間曾對職員「不當施壓」，以在世銀「2018經商環境報告」中拉抬中國排名。喬治艾娃當時否認上述指控。

路透社報導，獨立調查報告也以時任世銀總裁金墉（Jim Yong Kim）辦公室高階人員「直接和間接施壓」以更改報告方法為中國加分為由，表示此事很可能是在金墉的指示下發生。

這項報告指出，喬治艾娃和重要的顧問德加科沃（Simeon Djankov）曾施壓員工「具體調整中國的數據點（data points）」以提升中國排名，當時世銀正尋求中國支持大幅增資。

● 喬治艾娃再度否認不當施壓

喬治艾娃今天在聲明中說：「我要表明，（獨立調查報告）這些結論是錯誤的。我沒有施壓任何人修改任何報告。絕對沒有任何與資助世銀有關的交換條件。」

法新社提到，喬治艾娃透過美國策略傳播公司SKDK而非IMF發出聲明，喬治艾娃在聲明中承諾改變她的管理方式。

她寫道：「儘管我盡力保持開放與包容，我仍非常遺憾得知一些職員覺得他們的意見沒有被聽見。往後我將保證更加專注聆聽職員的看法。」

● 喬治艾娃指控世銀前總裁辦公室操縱

喬治艾娃打算向IMF執行董事會提交一份聲明，根據路透社今天見過的聲明內容，她在聲明中批評威凱平和而德律師事務所獨立調查報告結果「不實、虛假」，也指控當時金墉辦公室人員操縱「經商環境報告」。

她表示，她當時介入擋下一名金墉辦公室職員將香港資料納入中國在「2018經商環境報告」（Doing Business 2018）排名的提案，因為此舉會讓中國排名大幅提高。

喬治艾娃表示，她努力阻止將香港資料加入中國「經商環境報告」排名，代表她重視世銀資料的信譽，必須予以維護。金墉尚未回應路透社置評請求。

保加利亞經濟學家喬治艾娃2017年起擔任世銀執行長，金墉2019年初突然宣布辭去世銀總裁一職。喬治艾娃在金墉離職後，暫時代理世銀總裁職務，之後在2019年出任IMF總裁。

● 前世銀同事看法不一

諾貝爾經濟學獎得主羅莫（Paul Romer）2018年1月辭去世銀首席經濟學家一職。他辭職前公開質疑世銀「任意」改變經商環境報告的編製方法，導致一些國家的排名大幅改變。

羅莫告訴法新社，獨立調查「報告所述的脅迫情事屬實」，還說喬治艾娃「粉飾」他所批評的事。

然而曾協助督導世銀「2018經商環境報告」編製的前世銀代理首席經濟學家戴瓦拉江（Shanta Devarajan）昨天為喬治艾娃辯護。

他在推特發文說喬治艾娃當時的「指示是要驗證中國數據，確保中國改革措施獲得肯定，且不能犧牲經商環境報告的信譽。世銀的律師團省略了後半部」。

● 美國反應

美國是世銀與IMF的最大股東，負責相關事務的美國財政部先前表示，上述獨立調查報告結果「事關重大」，他們會進一步分析。世銀則已取消經商環境報告。

美國聯邦眾議院金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）今天表示，獨立調查結果詳述中國在世銀的「不當影響」，以及喬治艾娃在中國政府要求下介入操縱經商環境報告數據一事，「非常令人不安」。

華特斯說：「這損害了世銀的聲譽，也讓外界對當前IMF領導層有所質疑。」華特斯還說，任何自利強權的不當影響都可能讓全球金融體系的穩定性面臨風險。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1100925

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