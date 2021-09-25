台申請入CPTPP　農委會爭取20項農產品排除降稅

（中央社記者吳欣紜台北25日電）台灣申請加入CPTPP，農委會最新評估報告顯示，這雖有助農產品外銷，但有20項農產品恐受衝擊，包含稻米、花生等，未來將爭取敏感產品排除降稅或爭取較長降稅期。





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台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也是繼世界貿易組織（WTO）後最重要的經貿行為，國發會預估，加入後的經濟效益將超過2%，但農業與汽車零組件產業會受到衝擊。





根據農委會送至立法院經濟委員會的最新評估報告顯示，加入CPTPP後，在CPTPP透明與公平原則下，可解決農產品進出口爭議，台灣農產品也可享受會員提供的農產品優惠關稅，將帶來外銷契機。





報告舉例，台灣毛豆及香蕉銷到日本所需關稅分別為6%及20%至25%，而加入CPTPP後，日本對台灣取消關稅，將有助於提高毛豆及香蕉等農產品外銷量值。





此外，包含花卉、水果（鳳梨、芒果、柚子等）、水產品（冷凍鯖魚、冷凍鮪魚、冷凍吳郭魚、石斑魚、冷凍鱸魚等）、茶葉、禽蛋等多項農產品，農委會也評估將因此受益，可大幅提高外銷量值，也有利於吸引各國農企業來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。





不過，農委會報告也盤點，加入CPTPP後，有部分農產品可能受到影響，台灣目前農產品平均關稅為15.6%，實施關稅配額與特別防衛措施產品計有20項，包括稻米、花生、紅豆、大蒜、乾香菇、椰子、鳳梨、芒果、柚子、 柿子、香蕉、液態乳、雞肉等。





農委會表示，CPTPP各會員國農產品自由化比率平均為96.2%，也就是有96.2%的農產品關稅為零，這對台灣部分農產品會造成影響， 未來將在談判過程中爭取稻米等敏感產品排除降稅，或爭取較長的降稅期。





農委會舉例，日本在CPTPP農產品自由化比率為78.22%，加拿大則為94.19%，也就是兩國也有部分農產品關稅並非為零，台灣如果能爭取比照日本或加拿大的農產品自由化比率，將可確保絕大部分關稅配額等敏感農產品排除降稅，避免對台灣產業造成影響。





根據農委會報告，109年台灣農產品出口至CPTPP各會員的金額是15.7億美元，主要品項包含凍鮪魚、食物調製品、牛皮革、羽毛及羽絨、冷凍毛豆等，占台灣農產品出口總值49.1億美元的32.1%。





而從CPTPP各會員進口農產品總額則為41.0億美元，主要品項為冷凍牛肉、奶粉及粉塊、蘋果、棕櫚油、酒類等，占台農產品總進口值153.7億美元的26.7%，從進出口統計來看，CPTPP會員多為台灣重要農產貿易夥伴。（編輯：吳協昌）1100925



