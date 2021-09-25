桃75歲以上長者第二劑莫德納疫苗 今58處接種站完成接種
桃園市7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲（原住民65歲）以上長者，市府安排58處社區接種站於今日開打第二劑。桃園市長鄭文燦今（25）日上午前往陽明市民活動中心及八德靜思堂，視察75歲以上長者施打第二劑莫德納疫苗情形。鄭文燦表示，70歲（原住民60歲）以上長者則接續安排在10月4日、10月6日施打，未來也會持續視中央配賦疫苗情形，逐步完成65歲以上長者第二劑COVID-19疫苗接種。
記者李春台/桃園報導
2021-09-25 16:37:11
鄭文燦指出，桃園65歲以上長者接種率達82%，為六都第一，而截至9月23日，桃園接種COVID-19疫苗人口涵蓋率已達50.99%。未來兩周，桃園共有5項疫苗接種計畫，預計將完成36萬人次疫苗接種，盼逐步提升疫苗接種涵蓋率，讓人口涵蓋率於10月底達到70%的目標。
鄭文燦說，八德靜思堂接種站合併原先設立在大安及瑞祥市民活動中心的疫苗接種站，感謝慈濟提供寬敞舒適的場地，無障礙設施也讓坐輪椅或行動不便的長者進出更方便。
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