金鐘56／黃子佼大方點評競爭對手　自曝想沾吳姍儒得獎運

藝人黃子佼是金鐘獎常勝軍，今年也以節目《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，他在節目中藉由明星號召素人同學，回母校暢談校園往事，也曾在去年記者會直言該節目就是自己的代表作。而黃子佼近來接受金鐘聯訪時，大方點評競爭對手，表示對吳姍儒的得獎運相當看好。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子佼（中）曾與鍾欣凌（左）、任容萱（右）宣傳節目《一個都不能少》。（圖／ NOWnews 影像中心）

× ▲黃子佼（中）曾與鍾欣凌（左）、任容萱（右）宣傳節目《一個都不能少》。（圖／ NOWnews 影像中心）

被問到今年最看好誰得獎，黃子佼開始分析競爭對手：「每一組都有佩服的地方，例如澎恰恰台語流利的程度，我2輩子都做不到，我私下還會偷學胡瓜玩遊戲的節奏、如何與素人互動。」也認為唐綺陽、吳姍儒和炎亞綸這一組非常特別：「3個完全不同的人湊在一起也是穩穩的。」並大讚馬世芳的專業度無話可說，最後謙虛表示：「輸給誰都沒有關係，並不會認為誰比較強勁。」

▲澎恰恰今年以節目《話山話水話玲瓏》入圍金鐘獎。（圖／澎恰恰臉書）

× ▲澎恰恰今年以節目《話山話水話玲瓏》入圍金鐘獎。（圖／澎恰恰臉書）

▲胡瓜被黃子佼稱讚在節目上玩遊戲節奏掌控得很好。（圖／民視提供）

× ▲胡瓜被黃子佼稱讚在節目上玩遊戲節奏掌控得很好。（圖／民視提供）

事實上，黃子佼曾與吳姍儒以節目《一呼百應》拿下第54屆金鐘獎的益智及實境節目主持人獎，如今從搭擋變成競爭對手，他表示2人私下已經有相互較勁過，認為彼此的默契一直都很好，也大讚吳姍儒得獎運非常旺、評審緣很好：「其實得獎運最好的是吳姍儒，如果要用刪去法的話，應該是誰跟了吳姍儒，就比較有機會獲獎。」笑說以後每個節目都要跟著她。

▲黃子佼（左）與吳姍儒（右）曾一同獲得金鐘獎。（圖／公視提供）

× ▲黃子佼（左）與吳姍儒（右）曾一同獲得金鐘獎。（圖／公視提供）

黃子佼坦言每一年對拿獎都沒有十足把握，因為評審每一年的「口味」都不盡相同，不過今年特別希望節目《一個都不能少》能得獎，因爲製作單位在找人的過程中困難重重，非常辛苦，也透露節目結束後還有人轉行去賣披薩：「我覺得很抱歉，不過節目真的很難做第二季，藝人非常難發，還要為了開會和錄影特地跑2趟，哪個藝人這麼有空？」

黃子佼透露自己十分羨慕曾國城：「他的節目很穩收視率又高，還能入圍2個獎項，且都是長壽節目。」不過黃子佼認為自己應該也有能讓對方羨慕的地方，並形容自已是娛樂圈的藝術家：「我的作品比較難複製也很難做第二季，因為成本太高，藝術家就是把內心的創作欲望燃燒，雖然會羨慕城哥，但也慢慢釋懷了，大家的舞台都不太一樣。」

▲曾國城今年以節目《一字千金鬥字英雄會》入圍益智及實境節目主持人獎。（圖／公視提供）

× ▲曾國城今年以節目《一字千金鬥字英雄會》入圍益智及實境節目主持人獎。（圖／公視提供）

今年金鐘獎首次納入網路節目評選，黃子佼大讚今年入圍者都頗具創意：「我認為這個競爭越刺激越好，不能老是都是一樣的編排。」坦言自己比較傳統，還是喜歡有起承轉合的電視節目：「現在大家都比較喜歡看YouTube影片，但我是老電視人，比較習慣一個節目有開場到結束，所以我一直都跨不出Vlog這一步。」不過黃子佼表示平時會配合演出老婆孟耿如的Vlog，笑說這樣可以增加她的點擊率。

▲黃子佼（右） 笑說自己能增加老婆孟耿如（左）Vlog的點擊率 。（圖／孟耿如臉書）